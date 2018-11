Manca solo l' annuncio Marco Minniti si rifugia in Hegel nella scala per la candidatura

Fognini - che sfortuna! Best ranking negato dall’impresa di Khachanov - lo sfogo è social : “Mancavi solo tu!” [FOTO] : Fabio Fognini sfiora il suo Best ranking, negatogli dall’exploit di Khachanov a Parigi Bercy: il tennista azzurro si sfoga sui social con ironia Il 2018 è forse stato l’anno migliore della carriera di Fabio Fognini, come ha spesso affermato lo stesso tennista azzurro. Vittorie, risultati importanti e prestazioni convincenti, hanno portato Fognini a ridosso della top 10, bissando il 13° posto in classifica, attulamente suo Best ...

Torino - Mazzarri : 'Altra bella prestazione. Belotti? Gli Mancava solo il gol' : Seconda vittoria esterna stagionale, sesto risultato utile di fila: il Torino schianta la Sampdoria, 4-1, a Genova . Ai microfoni si presenta Walter Mazzarri, oggi sostituito in panchina dal vice ...

Napoli - Hamsik : 'Qui mi Manca solo lo scudetto - ma so che è possibile. Il PSG? Bello ritrovare Buffon' : Dal pareggio beffa del Parco dei Principi nella gara dell'ultimo turno del girone C di Champions League contro il Paris Saint Germain alla prossima sfida contro i parigini in programma martedì 6 ...

Taglio accise - Salvini Manca la promessa : “Non governo da solo”. Poi sbaglia prezzo : “Un litro di verde? 1 - 4 euro” : L’aveva promesso in campagna elettorale con un video postato sui social. Eppure nella manovra Matteo Salvini manca una promessa elettorale: il Taglio delle accise che pesano sul costo del carburante portando l’Italia ad avere “la benzina più cara d’Europa”. Oggi Salvini, intervenuto all’Assemblea degli armatori italiani a Roma, prova a giustificarsi: “Non sono al governo da solo”. Colpa dei 5 ...

Fabrizio Corona anche alle Iene. Marcuzzi e Savino : 'Noi dalla parte di Ilary Blasi. Collezioni reati - ti Manca solo il furto di bestiame' : Ieri sera è andato in onda Le Iene Show , al martedì anziché al mercoledì, e nel corso della trasmissione non sono mancate le frecciatine a Fabrizio Corona , da parte di Nicola Savino e Alessia ...

Conte atteso a Madrid per la firma con Real : per l'esonero di Lopetegui Manca solo l'ufficialità : L'ex tecnico del Chelsea pronto a lasciare Londra e volare in Spagna: già fissata la sua presentazione

DIRETTA / Sporting Lisbona Arsenal (risultato live 0-0) streaming video e tv : Manca solo il gol! : DIRETTA Sporting Lisbona Arsenal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata nel gruppo E di Europa League(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:18:00 GMT)

Ci Mancava solo il panino sessista : solo in Inghilterra uno zar della notte può accanirsi contro un pollo pescatore e venire preso sul serio. È tutto vero, sentite qua. I protagonisti sono: Amy Lamé, scrittrice-performer-attivista che il sindaco Sadiq Khan ha nominato “night Czar” ossia responsabile di fioritura e coordinamento della

Ci Manca solo il MeToo maschile : Insomma, si passa da un mondo in cui le donne si sentono discriminate, a un altro mondo in cui gli uomini si sentono discriminati e diventano peggio delle peggiori femministe. Tipo un lavoratore di ...

Epidurale - Mancano gli anestesisti : così in Italia il diritto a un parto dolce rimane solo sulla carta : “Ci dispiace ma qui non le possiamo garantire l’Epidurale. Di notte non ci sono anestesisti e di giorno, essendo pochi, c’è il rischio che siano impegnati in sala operatoria per le urgenze”. È quello che i medici hanno detto a Sonia (nome di fantasia per tutelare la privacy della signora) qualche giorno prima di dare alla luce il suo primo figlio. Una storia da terzo mondo se non fosse successa all’ospedale Ramazzini di Carpi, in provincia di ...

Il finale di Solo 2 si avvicina tra morti illustri e promesse Mancate : anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Il finale di Solo 2 è alle porte e dopo il risultato ottenuto, in termini di ascolti, nei giorni scorsi, tutto lascia pensare che non ci sarà un seguito. Marco Bocci dirà addio al suo Marco Pagani nell'ultima puntata della serie in onda venerdì prossimo su Canale 5? Al momento non ci sono conferme o spoiler a riguardo ma quello che è certo è che venerdì scorso nemmeno l'aiutino dato da Giulia Michelini con l'annuncio del primo teaser di Rosy ...

Matteo Salvini 'un demonio'. Ci Mancava solo il satanismo : chi è la star mondiale che sputa su Lega - e Italia - : ' Matteo Salvini è il demonio'. Ci mancava solo Bono Vox , leader degli U2 , alla schiera di anti-leghisti del mondo dello spettacolo. Il cantante irlandese protagonista di quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago , Milano, ha regalato un siparietto 'politico' al pubblico Italiano, calandosi nella ...