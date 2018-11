Maltempo | Zaia | dal governo ci aspettiamo un grande aiuto

Maltempo in Veneto - si offrono centinaia di volontari. Zaia : «Impianti di sci aperti regolarmente» : In 400 rispondono alla chiamata del comune di Belluno, a Feltre basta un whatsapp per farne arrivare 300. Offerte in denaro dalle comunità di emigrati veneti sparsi per tutto il mondo

Maltempo - Zaia : piste e impianti di sci apriranno regolarmente per stagione invernale : “La Montagna Veneta sarà pronta ad aprire impianti e piste per la stagione sciistica in arrivo, già l’8 dicembre. Circolano strane voci che sarebbe meglio tacessero se non sanno”. Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, intervenendo oggi a Treviso alla presentazione della Supercoppa italiana di volley femminile che si disputerà l’11 novembre tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. “Su piste e impianti si stanno ...

Maltempo : Zaia - serve Piano Marshall per la montagna - danni per 1 mld : Belluno, 4 nov. - (AdnKronos) - "Al momento possiamo stimare i danni in almeno un miliardi di euro, con 100 mila ettari di bosco andati distrutti, e 100 chilometri di strade provinciali e comunali da ripristinare. Per cui, è necessario un vero e proprio Piano Marshall per la montagna". Lo ha sottoli

Maltempo - oggi allerta arancione in 6 Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Sarà una domenica di paura per nuove precipitazioni sul Paese. Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Maltempo - Zaia : in Veneto 1 miliardo di danni. Borrelli : situazione apocalittica : In Veneto la situazione «è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli. Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, incontrando il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo il sopralluogo nelle zone colpite dal Maltempo. Salvini annuncia 200 milioni euro per popolazioni colpite ...

Maltempo. Il Veneto in ginocchio - Mattarella chiama Zaia : "Impressionato e addolorato" : Lo ha preannunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura ...

Maltempo - Mattarella chiama Zaia : 18.22 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato oggi pomeriggio al Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Il Capo dello Stato ha detto di essere rimasto molto impressionato e addolorato dalle immagini della devastazione delle valli del Bellunese e di tante altre zone del Veneto. Mattarella - fa sapere la giunta veneta - ha assicurato che seguirà personalmente la vicenda, affinché venga avviato rapidamente un ...