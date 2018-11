Maltempo | Veneto | proroga scadenza domande finanziamento Pmi del turismo 2

Maltempo : Bottacin (Veneto) - ora inizia la fase più difficile - ricostruire (3) : (AdnKronos) - “Evento di eccezionale portata, quello che ha colpito nei giorni scorsi il Veneto - ha affermato a margine dei lavori d’Aula il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti - un evento che probabilmente ha superato quelli del 1966 e del 2010, dinanzi al quale la Regi

Maltempo : Bottacin (Veneto) - ora inizia la fase più difficile - ricostruire (2) : (AdnKronos) - "Sono stato positivamente impressionato dall’azione di Governo in merito all’erogazione dei fondi a favore del Veneto: 250 milioni per le emergenze, 159 per la difesa del suolo, non basteranno, ma i Ministeri dell’Ambiente e dell’Interno hanno assicurato che si tratta di un primo step.

Maltempo : Bottacin (Veneto) - ora inizia la fase più difficile - ricostruire : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Nelle fasi iniziali della seduta odierna del Consiglio regionale del Veneto, l’Assessore regionale Gianpaolo Bottacin è intervenuto in Aula per riferire all’Assemblea circa la situazione in cui versa il Veneto a pochi giorni dall’evento meteo che ha interessato il terri

Maltempo : Veneto - proroga scadenza domande finanziamento Pmi del turismo : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - L’assessore al turismo e ai Fondi UE della Regione del Veneto, Federico Caner, nella prossima seduta di Giunta proporrà l’approvazione di una proroga di 60 giorni dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative ai bandi per i contributi finalizzati a

Maltempo : Negri (Afi) - Stato coordini recupero legname abbattuto in Trentino - Veneto e Fvg (2) : (AdnKronos) - Non è solo un grande passo il recupero, per AFI "è il prerequisito indispensabile per poter parlare in futuro di piani forestali. Perché un altro tema caro all’ Associazione Forestale Italiana è quello della prevenzione: tornare a usare la foresta come elemento preventivo consapevoli c

Maltempo : Negri (Afi) - Stato coordini recupero legname abbattuto in Trentino - Veneto e Fvg : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - "Quattordici milioni di alberi abbattuti dal Maltempo, dicono i dati. E a terra c’è tanto legno quanto ne viene abbattuto in 10 anni. La drammatica realtà di questi ultimi giorni è ferma nelle immagini di distruzione che accomunano Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli,

Maltempo : Veneto - buono sconto su pacchetti turistici per chi fa un versamento solidale : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Ed ora in aiuto alle popolazioni colpite dal Maltempo in Veneto arriva anche il buono sconto su pacchetti turistici per chi sostiene le iniziative di solidarietà. Il Network Gruppo Info Vacanze by Brokers della Vacanza srl, Network composto da circa 100 Agenzie Viaggi d

Maltempo : Confartigianato Veneto - per imprese boschive emergenza nell'emergenza (4) : (AdnKronos) - "Quest’ultima dovrebbe essere modificata allo scopo di permettere la reale manutenzione straordinaria della rete viaria silvopastorale regionale, al fine di consentire lo sgombero del materiale schiantato ed evitare un massiccio abbandono del territorio, con conseguenze pesantissime “o

Maltempo : Confartigianato Veneto - per imprese boschive emergenza nell'emergenza (3) : (AdnKronos) - “Le nostre imprese regionali - spiegano da Confartigianato - si stanno organizzando per realizzare piazzali di stoccaggio, almeno dei tronchi conservabili, al fine di regolare lo sfruttamento in modo progressivo, cercando di sostenere il mercato di filiera”. “Riteniamo - prosegue la no

Maltempo : Confartigianato Veneto - per imprese boschive emergenza nell'emergenza : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Un allarme nell’emergenza post alluvione di fine ottobre arriva dal sistema Veneto delle imprese boschive. In particolare Confartigianato imprese Veneto, Confartigianato Belluno e Confartigianato Vicenza assieme al Consorzio imprese Forestali del TriVeneto hanno spedito

Maltempo in Veneto - si offrono centinaia di volontari. Zaia : «Impianti di sci aperti regolarmente» : In 400 rispondono alla chiamata del comune di Belluno, a Feltre basta un whatsapp per farne arrivare 300. Offerte in denaro dalle comunità di emigrati veneti sparsi per tutto il mondo

Maltempo - piano per la sicurezza idrogeologica in Veneto : servono 2 - 6 miliardi : L’ultimo piano per la messa in sicurezza idrogeologica del Veneto, commissionato dalla Regione al professor Luigi D’Alpaos dell’Universita’ di Padova, massima autorita’ in materia di idraulica, risale al 2010: fu fatto dopo la grande alluvione di Ognissanti che mando’ sott’acqua mezzo Veneto, cioe’ 235 comuni su 581, causando mezzo milione di sfollati. Il piano complessivo prevede 681 opere, per un ...

Maltempo : la Colonna mobile toscana rientra dal Veneto : Dopo 72 ore di permanenza nel Bellunese sta rientrando la Colonna mobile inviata dalla Regione toscana in Veneto, nel bellunese, nelle zone colpite dalMaltempo dei giorni scorsi. Tra stasera e domani rientreranno tutte le colonne mobili regionali; oggi, nell’ultima giornata dell’intervento, uomini e mezzi hanno concentrato il lavoro sul comune di Rocca Pietore (Belluno) per aiutare a ripartire le attivita’ produttive e ...

Maltempo : in Veneto parziale ripristino servizi in zone colpite : In tutte le aree della montagna veneta maggiormente colpite dal Maltempo dei giorni scorsi proseguono senza sosta gli interventi di ripristino dei diversi servizi interrotti, il cui stato di avanzamento, che segnala concreti passi avanti nonostante si lavori in condizioni molto difficili, e’ seguito dall’Unita’ di Crisi Regionale istituita dal Presidente Luca Zaia e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile ...