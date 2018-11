Maltempo | Veneto in ginocchio | si moltiplicano le donazioni private 2

Maltempo : Veneto in ginocchio - si moltiplicano le donazioni private : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Si moltiplicano le donazioni da parte di privati per aiutare le popolazioni colpite dal grave Maltempo che ha messo in ginocchio il Veneto. Oggi è stata la volta della Concessionaria Carraro Spa di Susegana, presente in Veneto e in Friuli con le sue 10 filiali, che ha c

Maltempo in Veneto - Altopiano di Asiago : Avepa censirà i boschi : “Sarà l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, utilizzando anche droni e satelliti, a censire, con precisione scientifica, i danni subiti dai boschi di larici e abeti dell’Altopiano di Asiago. Le prime stime dicono che la tempesta di fine ottobre che si è abbattuta sul Veneto abbia lasciato a terra dai 300 ai 400 mila metri cubi di legname”. L’assessore regionale all’agricoltura del Veneto, Giuseppe ...

Maltempo Veneto : fatti brillare due massi di 20 metri cubi : Due enormi massi di 20 metri cubi ciascuno, precipitati l’uno in un torrente e l’altro su una strada a causa del Maltempo, sono stati fatti brillare dai tecnici del Soccorso Alpino e speleologico gli specialisti ‘disostruttori’ del Soccorso alpino. La prima roccia era caduta sotto il ponte del torrente Rio Rosse, nei pressi di Rocca Pietore, e ostruiva il passaggio dell’acqua causando un tappo pericoloso per ...

Allerta Meteo Veneto : ancora Maltempo per le prossime ore : Non e’ ancora finito lo stato di criticita’ idraulica e idrogeologica in Veneto, dopo la grave ondata di maltempo che ha travolto il territorio. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha infatti emesso un nuovo bollettino, valevole fino alle ore 14.00 di giovedi’ 8 novembre, nel quale si dichiara l’Allerta arancione nel Bacino Idrografico Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige in ...

Maltempo : assessore veneto - l'emergenza non è ancora terminata - ma ci rialzeremo (3) : (AdnKronos) - Bottacin nel suo dettagliato intervento ha inoltre più volte sottolineato il suo grazie a tutti quelli che hanno collaborato: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Enel, Terna, Anas, veneto strade, servizi tecnici di telefonia, Bim-Gsp, le ditte private che hanno operato per conto

Maltempo : assessore veneto - l'emergenza non è ancora terminata - ma ci rialzeremo (2) : (AdnKronos) - Ammontano invece a 497 i km di strade statali, provinciali e regionali chiuse, senza contare quelle comunali di cui mancano i dati in quanto i comuni, soprattutto i più colpiti, non sono ancora in grado di quantificare i danni sulla rete di loro competenza. Sono poi centinaia i metri d

Maltempo : assessore Veneto - per Altopiano Avepa censirà boschi da pulire e riparare (2) : (AdnKronos) - “Tra le ipotesi allo studio c’è anche quella di affidare a Veneto Agricoltura il ruolo di gestore unico della commercializzazione del legname recuperato – ha prospettato l’assessore – in modo di regolare il mercato e di evitare gli effetti distorti della libera concorrenza. Ma sarà il

Maltempo : assessore Veneto - furto gasolio da generatori - gesti che stridono con solidarietà : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - “E’ giunta la segnalazione che ci sono degli imbecilli che stanno rubando il gasolio dai generatori di corrente elettrica installati per l’emergenza Maltempo, non solo svuotando i serbatoi ma lasciandoli aperti. Così facendo entra l'acqua nel serbatoio e i generatori si

Maltempo : in Veneto emesso nuovo avviso di criticità - allarme arancione sul Po : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Non è ancora finito lo stato di criticità idraulica e idrogeologica in Veneto, dopo la grave ondata di Maltempo che ha travolto il territorio. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha infatti emesso un nuovo bollettino, valevole fino alle

Trentino - Veneto e Friuli dopo i danni del Maltempo : «Venite - a Natale saremo pronti» : I danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoEnrico Fariselli è partito dalla zona di Ravenna alle 5 di domenica mattina. Alle 8 e 30 è arrivato sopra ad Alleghe, in Veneto, dove ha casa l’amico che accompagnava. Davanti si è trovato un paesaggio che non riconosceva più pur avendoci ...

Maltempo : Bottacin (Veneto) - ora inizia la fase più difficile - ricostruire (3) : (AdnKronos) - “Evento di eccezionale portata, quello che ha colpito nei giorni scorsi il Veneto - ha affermato a margine dei lavori d’Aula il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti - un evento che probabilmente ha superato quelli del 1966 e del 2010, dinanzi al quale la Regi

Maltempo : Bottacin (Veneto) - ora inizia la fase più difficile - ricostruire (2) : (AdnKronos) - "Sono stato positivamente impressionato dall’azione di Governo in merito all’erogazione dei fondi a favore del Veneto: 250 milioni per le emergenze, 159 per la difesa del suolo, non basteranno, ma i Ministeri dell’Ambiente e dell’Interno hanno assicurato che si tratta di un primo step.

Maltempo : Bottacin (Veneto) - ora inizia la fase più difficile - ricostruire : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Nelle fasi iniziali della seduta odierna del Consiglio regionale del Veneto, l’Assessore regionale Gianpaolo Bottacin è intervenuto in Aula per riferire all’Assemblea circa la situazione in cui versa il Veneto a pochi giorni dall’evento meteo che ha interessato il terri