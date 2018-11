Maltempo Taranto | crolla parte dell’antico acquedotto del Triglio | “adesso tutta l’opera

Taranto - il Maltempo non si ferma : crolla l’antico Acquedotto del Triglio : Probabilmente le piogge degli ultimi giorni alla base del crollo di un’arcata dell’antica costruzione di epoca romana sulla strada provinciale che collega Taranto a Statte, conosciuta come “L’Acquedotto del Triglio”.Continua a leggere

Maltempo Taranto : crolla parte di antico acquedotto romano : Probabilmente a causa del Maltempo, una parte dell’acquedotto romano del Triglio sulla strada provinciale tra Statte e Taranto è crollata stanotte. L’acquedotto è una delle più imponenti opere di ingegneria idraulica di epoca romana, risalente a un periodo anteriore a Cristo, presente nel territorio tarantino: percorre il territorio di Statte, Crispiano e Taranto e si sviluppa in sotterraneo e in elevato, con una serie di archi ...

A Taranto e Brindisi situazione drammatica e pericolosa per il Maltempo : Taranto. CIA Agricoltori Italiani ha inviato una lettera urgente ai Prefetti di Taranto e Brindisi chiedendo un incontro per un

Maltempo Taranto : paura e danni a Manduria - scuole chiuse : scuole chiuse a Manduria in provincia di Taranto: lo ha disposto il Comune per verificare se il piogge e vento forte hanno causato danni alla solidità e agibilità degli edifici scolastici. le forti raffiche hanno fatto crollare la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo. Si registrano anche alberi crollati, insegne instabili e crolli di altre murature con danni ad alcune auto in sosta. Vi sarebbe anche un ferito lieve, ...

Maltempo Taranto - paura e danni : forti raffiche di vento a Manduria - cede timpano di una chiesa : forti raffiche di vento si sono registrate ieri sera a Manduria (Taranto): hanno provocato il cedimento del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo, e i detriti hanno danneggiato insegne dei negozi e auto in sosta. A causa di vento e pioggia sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria: numerosi i danni e gli interventi dei vigili del fuoco, e tanta paura per la popolazione, anche a causa di ...

Maltempo - a Taranto allerta rossa : il sindaco chiude le scuole. In Salento muore un camionista : Il sindaco Melucci ha organizzato ronde di polizia locale, anche per le ore serali, nei quartieri a più elevato rischio idrogeologico. Allarme per i bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino

Maltempo - allerta meteo Puglia : domani sabato 6 ottobre scuole chiuse a Taranto : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 6 ottobre. Il centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile – informa Palazzo di Citta’ – e’ stato insediato permanentemente per monitorare la situazione e sono state organizzate ronde specifiche di Polizia ...

Maltempo in Puglia : nubifragi su Taranto e Bari - allagamenti e scuole chiuse : Un violento nubifragio si è abbattuto dall’alba a Bari e provincia: a causa dei conseguenti allagamenti si registrano disagi per gli automobilisti. A Gioia del Colle i vigili del fuoco hanno soccorso una mamma rimasta bloccata nell’auto in panne con i suoi due bambini, nei pressi di una rotonda sulla strada per Acquaviva delle Fonti. A Santeramo in Colle un fulmine ha colpito alcune balle di fieno, provocando un incendio, prontamente ...