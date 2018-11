Maltempo | situazione grave in Piemonte | il fiume Pellice travolge e distrugge il Ponte di

Maltempo Calabria : situazione in miglioramento - notte di lavoro per i vigili del fuoco : In Calabria, dopo i violenti nubifragi di domenica e di ieri mattina nella parte ionica, la situazione meteo è in miglioramento. Nella notte i vigili del fuoco hanno operato nella zona di Simeri Mare, dove l’esondazione di un torrente ha causato l’allagamento di centinaia di villette: i pompieri hanno prosciugato, con idrovore, le strade invase dall’acqua e i piani bassi di diverse abitazioni. Numerosi ieri i soccorsi nei ...

Maltempo in Sicilia : strade chiuse e riaperte - la situazione viabilità : In corso gli interventi di Anas in Sicilia per il ripristino della transitabilità sulle strade statali interessate dall’eccezionale ondata di Maltempo del fine settimana. È stata riaperta la SS113 ‘Settentrionale Sicula’ che, nella giornata di domenica, era stata chiusa in via precauzionale dal km 238 al km 250 tra Torre Colonna e Bagheria, al fine di ispezionare due ponti in muratura investiti dall’onda di piena dei corsi ...

Allerta Maltempo - l’allarme della Protezione Civile : “In Veneto situazione apocalittica” : Il maltempo in Italia degli ultimi giorni ha piegato il Veneto, una delle regioni più ricche del Bel Paese. A dare la cifra di quanto sta succedendo nel nord-est italiano è la stessa Protezione Civile che parla di una situazione apocalittica. A definire il dramma della devastazione per il maltempo in Veneto è la stessa Protezione Civile: “Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due ...

Maltempo - nubifragio nel Reggino : situazione critica a Bagaladi - l’acqua travolge le auto [VIDEO LIVE] : Domenica di violento Maltempo nel Reggino, interessato da violente piogge e nubifragi. Tra le zone maggiormente colpite c’è Bagaladi, dove le piogge hanno travolto auto e strade. Ecco delle immagini e VIDEO LIVE. Calabria, forte Maltempo nel Reggino: piogge e inondazioni a Bagaladi [VIDEO] Disastro a Bagaladi (RC), violento nubifragio: l’acqua travolge le auto [VIDEO] Forte Maltempo a Bagaladi, nel Reggino: strade allagate e disagi ...

Maltempo - 10 morti in Sicilia tra i quali due bambini. In Veneto - danni incalcolabili : situazione apocalittica : Nel palermitano esondati i fiumi. Le scuole sull’Isole sono chiuse. Ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Maltempo in Veneto - danni incalcolabili : diga ricoperta di alberi «Situazione apocalittica» : Scuole chiuse sull’Isola, ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Il Maltempo ha creato in Veneto una "situazione apocalittica" : In Veneto c'è una "situazione pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli". Questo il quadro tracciato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, al termine del sopralluogo nelle zone più colpite dal maltempo. In una conferenza stampa con il presidente del Veneto, Luca Zaia, Borrelli ha avvertito che si deve "partire subito" con l'assistenza e ha ...

Maltempo - 14mila alberi spazzati via. La Protezione civile : situazione apocalittica : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi...

