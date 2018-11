Maltempo | salgono a 56 milioni di euro i danni in Lombardia

meteoweb.eu

: Maltempo, salgono a sette le vittime: morto uomo ferito a Terracina #terracina - MediasetTgcom24 : Maltempo, salgono a sette le vittime: morto uomo ferito a Terracina #terracina - SkyTG24 : #UltimOra Maltempo, le vittime salgono a 6, morto uomo a Terracina #canale50 - EnricaTonola : RT @ellyesse: “Maltempo, in Sicilia le vittime salgono a 12.” Dal Veneto alla Sicilia è un disastro. Gli eventi estremi si moltiplicano per… -

(Di martedì 6 novembre 2018)a 56dile stime deiincausati dal. Ad annunciarlo in chiusura dei lavori d’Aula del Consiglio regionale e’ stato l’assessore regionale al Territorio e alla Protezione Civile, Pietro Foroni, chiarendo che “43diaidi strutture e beni pubbliche e 13diaidi strutture private”. La provincia piu’ colpita e’ Brescia, con oltre 21didi. Seguono la Bergamasca (circa 20di), Sondrio con oltre 7didie a seguire gli altri territori lombardi. “Ieri il governatore Attilio Fontana ha inviato la richiesta al Governo per Stato di emergenza, crediamo non ci saranno particolari criticita’ per l’accoglimento e per ottenere le somme del risarcimento”, ha aggiunto Foroni. Inoltre “in Giunta ho ...