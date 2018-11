Maltempo | rischio alto da Sarno ai Regi Lagni | 60mila alloggi fuorilegge

Maltempo - Italiasicura chiusa : Casa Italia a rischio : Italiasicura chiusa, Casa Italia a rischio. Mentre l’Italia piange le ennesime vittime del dissesto idrogeologico, riesplode la polemica su Italiasicura e Casa Italia. In realta’ si tratta di due situazioni diverse. Italiasicura non è stata rinnovata e le sue competenze in tema di difesa e messa in sicurezza del suolo sono state trasferite al ministero dell’Ambiente: malgrado avesse assicurato – secondo i suoi ...

Maltempo - Giammanco : “Rischio idrogeologico in Sicilia” : “Ho presentato un’interrogazione urgente al Governo per capire come intende attivarsi per dare delle risposte al rischio idrogeologico in Sicilia e a tutti i pericoli connessi”. Lo afferma Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vice capogruppo al Senato. “Dopo i disastri causati dalla recente ondata di Maltempo, l’Esecutivo ha il dovere di agire quanto prima con azioni concrete a sostegno ...

Maltempo : esercenti funivie - in Veneto stagione non è a rischio : Belluno, 5 nov. (AdnKronos) - "La prossima stagione invernale non è a rischio: si scierà perché stiamo reagendo in tempi rapidi all’emergenza. Fortunatamente non abbiamo registrato danni strutturali agli impianti di risalita. I problemi sono relativi alla presenza di materiale sulle piste, che comun

Allerta Meteo Estofex - ancora Maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...

Maltempo Piemonte : sale il livello del Lago Maggiore - rischio esondazione a Verbania : “Le simulazioni effettuate in base alle precipitazioni previste nelle prossime ore, prevedono un innalzamento del livello del Lago Maggiore a +195.50 cm sullo zero idrometrico nella serata tra mercoledì 7 e giovedì 8 novembre 2018; il che potrebbe significare l’esondazione delle acque del Lago sulla passeggiata in Piazza Garibaldi e presso lo scalo della Navigazione a Pallanza Verbania e il possibile interessamento della sede ...

Maltempo e frane in Sicilia : il 90% dei Comuni in aree a rischio : Secondo ultimo rapporto redatto dall’Ispra, il 90% dei Comuni Siciliani ha aree a rischio idrogeologico, 360 Comuni isolani hanno aree interessate a pericolosità da frana (elevata o molto elevata) o idraulica (elevata o molto elevata); circa 120 mila abitano nelle aree con pericolosita’ da frana e 20 mila in quelle a pericolosita’ idraulica. 50 mila edifici sono a rischio frane, 14 mila a rischio idraulico. “I drammatici ...

Maltempo - rischio valanghe sulle Alpi : Sondrio vieta le escursioni : Manto nevoso a rischio, vietate le escursioni in alta quota. Cosi’ in Valtellina e Valchiavenna sopra i 2.000 metri negli ultimi giorni sarebbero caduti tra gli 80 e i 140 centimetri di neve. Nel bollettino diffuso oggi dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia “l’attività valanghiva spontanea, anche con valanghe di medie dimensioni, potrà interessare tutte le esposizioni dei versanti”. Per qusta ragione ...

Maltempo - ecco dov'è cresciuto di più il rischio alluvioni. La mappa dell'Italia a rischio : la cronaca 04 novembre 2018 Maltempo: dal Veneto alla Sicilia, una settimana da incubo. Tutto quello che c'è da sapere I dati messi a disposizione dall'ISPRA stessa si concentrano in particolare su ...

Maltempo - ecco dov’è cresciuto di più il rischio alluvioni. La mappa dell’Italia più “fragile” : L’istituto per la protezione e la ricerca ambientale ha presentato il suo nuovo rapporto sul pericolo idrologico aggiornando al 2017 analisi che ci consentono di capire qual è lo stato dell’Italia. Ne emerge che poco più di due milioni di italiani sono esposti allo scenario di «maggior rischio» e altri 6,1 a quello «medio». ...

Maltempo - ecco dov’è cresciuto di più il rischio alluvioni. La mappa dell’Italia a rischio : «Le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia risultano pari a 12.405 chilometri quadrati, le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 chilometri quadrati, quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 chilometri quadrati». A fornire questi numeri è l’istituto per la protezione e la ricerca ambientale nel suo nuovo rapporto sul rischio idrologico. ...

Maltempo Palermo - il sindaco di Altavilla : “La zona in cui è esondato il fiume Milicia è ad altissimo rischio” : “La zona in cui e’ esondato il fiume Milicia e’ ad altissimo rischio, non solo per le condizioni dell’alveo che va ripulito ma per l’enorme numero di case abusive costruite. Lo denunciamo da anni. L’ultimo esposto e’ di un anno fa e l’ho fatto con l’ex sindaco di Casteldaccia“: lo ha dichiarato oggi sindaco di Altavilla Milicia, Giuseppe Virga, il cui Comune è separato dal corso ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : dolore e rabbia del sopravvissuto - “non avvertiti del rischio” : “Se c’era questo pericolo, perché non ci avvertivano? Così avremmo evitato di trascorrere il ponte di Ognissanti in quel villino dove trascorriamo l’estate“: lo ha dichiarato Giuseppe Giordano, l’uomo sopravvissuto alla tragedia di Casteldaccia, che ieri sera ha perso la moglie, due figli, la suocera e altri parenti nell’alluvione. “Se avessi saputo che il fiume poteva esondare non ci saremmo mai andati, ...

Maltempo - 7 Mln italiani in aree rischio : L'Italia è tra i 10 Paesi "più colpiti al mondo per alluvioni, tempeste, ondate di calore e terremoti".