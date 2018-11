Maltempo | pediatra scomparso nel Palermitano | proseguono le ricerche

Maltempo Sicilia : trovati indumenti del pediatra Giuseppe Liotta scomparso vicino Corleone : Ritrovato dai Carabinieri di Corleone (Palermo) il giubbotto e altri indumenti di Giuseppe Liotta, il medico pediatra palermitano di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera lungo la Statale da Ficuzza a Corleone interrotta in diversi punti per il Maltempo. Sabato notte è stata ritrovata anche la macchina.Continua a leggere

Maltempo - pediatra scomparso a Corleone : trovati altri indumenti del medico [FOTO] : 1/6 ...

Maltempo - pediatra scomparso a Corleone : trovati altri indumenti del medico : Sono trovati nelle gole del Drago nel Corleonese un paio di jeans e una cinta probabilmente appartenenti a Giuseppe Liotta, 40 anni, il medico palermitano scomparso mentre in auto stava andando in servizio in ospedale. A scoprirli sono stati gli uomini del soccorso alpino. In mattinata era stato recuperato un giubbotto in contrada Scalilli, dove c’è un deposito di munizioni dell’Esercito. Le ricerche stanno continuando. Il punto ...

Maltempo Palermo : il pediatra disperso nel Corleonese “ha sfidato l’allerta meteo per raggiungere l’ospedale” : “Come tutti i siciliani sto seguendo sin dal primo momento con molta apprensione la vicenda del pediatra Giuseppe Liotta che, con straordinario senso del dovere, non ha esitato a mettere in pericolo la sua vita per recarsi sul posto di lavoro“: lo ha dichiarato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, in riferimento al pediatra dell’ospedale di Corleone, disperso dopo “aver deciso di sfidare l’allerta meteo per ...

Maltempo in Sicilia - proseguono le ricerche del pediatra palermitano disperso : proseguono senza sosta le ricerche di Giuseppe Liotta, il pediatra 40enne palermitano che la sera del 3 novembre si stava recando in ospedale a Corleone per iniziare il suo turno. La famiglia ha raccontato che il medico era preoccupato per il Maltempo. La sua auto è stata ritrovata chiusa a chiave.Continua a leggere