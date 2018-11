Maltempo | parenti vittime | ai funerali nessun esponente Governo | noi abbandonati

Maltempo : rabbia dei parenti ai funerali delle vittime di Casteldaccia - 'lo Stato assente' : rabbia contro lo Stato ai funerali dei 9 morti nella villetta di Casteldaccia sommersa dalla piena di un torrente. 'Non c'era nessun del governo nazionale. Siamo stati abbandonati come sempre, la ...

Maltempo : rabbia dei parenti ai funerali delle vittime di Casteldaccia - "lo Stato assente" : rabbia contro lo Stato ai funerali dei 9 morti nella villetta di Casteldaccia sommersa dalla piena di un torrente. "Non c'era nessun del governo nazionale. Siamo stati abbandonati come sempre, la Sicilia abbandonata dallo Stato", ha detto all'AGI Marinella Arena, la cugina di Giuseppe Giordano, sopravvissuto alla tragedia in cui ha perso moglie, due figli di uno e 15 anni, i genitori e i nonni. Alle esequie ...