Maltempo Palermo | il proprietario della villa di Casteldaccia | “Già alluvionata nel 2008”

Maltempo Palermo : ancora senza esito le ricerche del medico disperso nel Corleonese : Proseguono le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo): ieri i soccorritori hanno rinvenuto brandelli di vestiti del pediatra, una cintura, parti di un giubbotto e di pantaloni. La sua auto è stata rinvenuta nel tratto stradale Ficuzza-Corleone, in contrada Raviotta. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai Vigili del Fuoco, presenti con unità cinofile ...

Maltempo : veglia di preghiera per le nove salme in chiesa - oggi i funerali a Palermo : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - veglia di preghiera fino a tarda sera nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per rendere omaggio alle nove vittime dell'alluvione di Casteldaccia (Palermo). Decine di persone hanno partecipato alla veglia per dare conforto a Giuseppe Giordano che nella tragedia ha p

Maltempo Palermo : evacuate abitazioni a Castronovo di Sicilia : La Prefettura di Palermo, che da sabato ha avviato una task force per seguire l’evoluzione del Maltempo, ha reso noto che gli uomini del Genio Civile e dell’Ufficio Tecnico Comunale hanno eseguito un sopralluogo “per la verifica delle condizioni di sicurezza di un costone roccioso prospiciente le riserve idriche comunali” nella zona di Castronovo di Sicilia, nel palermitano “e di alcune abitazioni che, a seguito di ...

Maltempo - alluvione Casteldaccia : veglia di preghiera per le salme in chiesa - oggi i funerali a Palermo : veglia di preghiera ieri nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per le 9 vittime dell’alluvione di Casteldaccia (Palermo): numerose persone hanno partecipato per esprimere vicinanza anche a Giuseppe Giordano che nella tragedia ha perso tutta la sua famiglia: la moglie, i due figli, di uno e quindici anni, la sorella, il fratello e i genitori. Le salme verranno trasferite in Cattedrale, dove oggi alle 11 saranno celebrati i funerali. Il ...

Maltempo Palermo : il pediatra disperso nel Corleonese “ha sfidato l’allerta meteo per raggiungere l’ospedale” : “Come tutti i siciliani sto seguendo sin dal primo momento con molta apprensione la vicenda del pediatra Giuseppe Liotta che, con straordinario senso del dovere, non ha esitato a mettere in pericolo la sua vita per recarsi sul posto di lavoro“: lo ha dichiarato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, in riferimento al pediatra dell’ospedale di Corleone, disperso dopo “aver deciso di sfidare l’allerta meteo per ...

Morti per Maltempo - domani i funerali a Palermo : Abusivismo sotto accusa per la strage causata dai nubifragi nel Palermitano. Aperta un'inchiesta sulla morte delle nove persone annegate in una villetta a Casteldaccia, invasa da un fiume ingrossato ...

Maltempo Palermo - alluvione e vittime a Casteldaccia : “Queste morti si potevano evitare” : “Il dolore è troppo grande, non solo per mio fratello ma per tutti noi. Spero solo che i miei nipoti, mia cognata non abbiamo sofferto troppo. Tutto questo dolore è atroce. Vedere la bara dei miei nipoti, di mio fratello, dei bambini fa troppo male, queste morti si potevano evitare. Anzi, si dovevano evitare, perché i miei familiari si erano riuniti lì solo per festeggiare il ponte di Ognissanti. Invece hanno perso la vita“: lo ha ...

Maltempo in Italia - l'allerta continua. Lutto cittadino a Palermo dopo le 12 vittime di ieri : Oggi le più preoccupanti precipitazioni sono sul Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Attesa per la dichiarazione dello stato d'emergenza e lo stanziamento dei primi aiuti statali -

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : si indaga per omicidio e disastro colposo - domani i funerali in Cattedrale : La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per disastro colposo e omicidio colposo per l’alluvione che ha travolto e ucciso 9 persone in una villetta di Casteldaccia (Palermo): lo ha confermato all’Adnkronos il Procuratore Ambrogio Cartosio. I funerali delle vittime saranno celebrati domani, martedì 6 novembre, alle 11, nella Cattedrale di Palermo. L'articolo Maltempo Palermo, alluvione a Casteldaccia: si indaga per omicidio e ...

Maltempo Sicilia : acqua torbida - interrotta l’erogazione a Palermo : A causa del grado di torbidità dell’acqua dell’invaso Rosamaria, i tecnici dell’Amap, l’azienda acquedotti del Comune di Palermo, stanno interrompendo l’approvvigionamento idrico da quell’invaso, dopo aver interrotto quello dal Poma e dallo Jato. Al fine di garantire i rifornimenti di emergenza previsti dalla legge per scuole, ospedali e caserme si rende necessario una ulteriore riduzione di pressione alla ...

Maltempo in Italia - l'allerta continua. Oggi lutto cittadino a Palermo dopo le 12 vittime di ieri : Oggi le più preoccupanti precipitazioni ul Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. ieri le forti piogge hanno provocato l'esondazione del fiume Milicia nel palermitano. Il fango e la furia delle ...

Maltempo Palermo - smentite le voci sul ritrovamento del medico disperso : le ultime parole - “ho paura” : Proseguono senza sosta le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera nel Corleonese. Il pediatra stava raggiungendo l’ospedale di Corleone, quando è stato sorpreso dal fango e dall’acqua sulla Statale nei pressi di Ficuzza. Ieri è stata trovata la sua auto, un suv, chiusa a chiave. Per tutta la notte Esercito, Vigili del fuoco e Carabinieri hanno cercato il medico: ieri è stato utilizzato anche ...

Amato - Confintesa Palermo - : Dolore immenso per la tragedia causata dal Maltempo : "Confintesa Palermo si unisce al cordoglio per l'immane tragedia causata dal maltempo e nel Dolore di una terra troppo spesso abbandonata e che oggi si sveglia con gli occhi pieni di lacrime. Oltre la ...

EMERGENZA Maltempo - ESERCITO AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA´ IN PROVINCIA DI PALERMO : PALERMO, 4 novembre 2018. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di PALERMO ha chiesto l'intervento dell'ESERCITO per il RIPRISTINO DELLA viabilità delle arterie stradali che permettono di ...