Maltempo | oltre 2 miliardi di danni nel settore agricolo e forestale

Maltempo Piemonte : il Po oltre il livello di guardia a Moncalieri : A Moncalieri, Comune alle porte di Torino, il fiume Po ha superato il livello di guardia: “Stiamo monitorando da giorni la situazione del Maltempo, in costante contatto con Aipo e Protezione Civile della Regione Piemonte. Al momento, la situazione di maggiore attenzione riguarda il Po, che ha superato il livello di guardia (5,34 metri alle ore 10.15) ma che è ancora distante dal livello di pericolo (6,40 metri). Ho attivato il COC, Centro ...

Maltempo Piemonte - Po oltre il livello di guardia/ Ultime notizie - esonda ai Murazzi e frane in val di Lanzo - IlSussidiario.net : Maltempo Piemonte, Po oltre il livello di guardia. Ultime notizie, esonda ai Murazzi e frane in val di Lanzo: la pioggia non si ferma.

Maltempo : il livello idrometrico del fiume Po è salito di oltre un metro nelle ultime 24 ore : Il livello idrometrico del fiume Po è già salito di oltre un metro nelle ultime 24 ore per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di Maltempo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 6 novembre al Ponte della Becca (Pavia) dove il livello del grande fiume è di 2,2 metri sopra lo sopra lo zero idrometrico ossia oltre quattro metri di più rispetto allo stesso giorno dello scorso ...

Maltempo Belluno : oltre 400 a pulire la città - anche migranti : Sono stati oltre 400 i volontari che si sono presentati in mattinata al parcheggio di Lambioi a Belluno, raccogliendo l’appello lanciato dal Sindaco, Jacopo Massaro. Una decina le squadre formate e coordinate dalla Protezione Civile comunale che hanno pulito da fango, rami e foglie vie e cunette del capoluogo: da Borgo Piave al Nevegal, da Col da Ren alle Ronce, da Col Fiorito a Salce. Tantissime le persone arrivate da fuori citta’ e ...

Maltempo Giappone : danni per oltre 10 miliardi : Il Maltempo che negli scorsi mesi ha investito il Giappone ha prodotto oltre 10 miliardi di dollari di danni: lo ha stimato il governo di Tokyo, con l’assistenza di diverse istituzioni finanziarie specializzate. Sono state sommate le conseguente del terremoto di Osaka a giugno, delle torrenziali di luglio nell’arcipelago occidentale, gli effetti del tifone Jebi a settembre e l’ultimo sisma magnitudo 7 a Hokkaido, a ...

Maltempo - nel 2018 i danni salgono a oltre 750 milioni di euro : Teleborsa, - Con l'ultima ondata di Maltempo salgono ad oltr e 750 milioni di euro i danni provocati alle campagne dagli eventi estremi del 2018 con nubifragi, trombe d'aria, fulmini, bombe d'acqua e ...

Maltempo : sul litorale di Jesolo perduti oltre 100mila metri cubi di spiaggia (3) : (Ve) - “A Jesolo dobbiamo considerarci fortunati - è il commento del sindaco, Valerio Zoggia - rispetto alla paura vissuta da comuni a noi vicini e ai cittadini delle comunità montane più colpite da questa ondata di Maltempo. Certo anche la nostra località ha dovuto fare i conti con una situazione d

Maltempo : sul litorale di Jesolo perduti oltre 100mila metri cubi di spiaggia (2) : (Ve) - Il vento di scirocco ha prodotto gli effetti più significativi sulla spiaggia, in particolare nella zona della pineta di Jesolo tra la foce del Piave e ed il Villaggio Marzotto, dove sono state inghiottite dalle onde le dune di protezione erette nei giorni precedenti la mareggiata e divelta l

Maltempo : sul litorale di Jesolo perduti oltre 100mila metri cubi di spiaggia : Jesolo (Ve), 2 nov. (AdnKronos) - Passati i giorni più delicati dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto e, con esso, il litorale veneziano, anche Jesolo inizia a fare un primo bilancio e avvia la conta dei danni. Sul territorio comunale, la forza del vento ha abbattuto una decin

Maltempo Veneto : sul litorale di Jesolo persi oltre 100mila matri cubi di spiaggia : A seguito dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, anche Jesolo inizia a fare un primo bilancio e avvia la conta dei danni: il vento ha abbattuto una decina alberi e rami pericolanti, messi in sicurezza da Vigili del Fuoco e Jesolo Patrimonio. La prevista piena del Piave con conseguente rischio di allagamento delle aree golenali ha spinto il Comune ad evacuare tre famiglie: sei persone si sono dovute allontanare da casa trovando ...

Maltempo. la situazione più grave nel bellunese : oltre 60mila abitanti senza luce e acqua potabile : E' ancora emergenza in molte regioni italiane. Due vittime in Valle d'Aosta, colpite da un albero. La Protezione civile ha diramato la massima allerta al nord. In queste ore forti temporali anche in ...

Maltempo - si aggrava il bilancio : oltre 10 morti in tre giorni : Tragedia in Valle d'Aosta per il Maltempo. Un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, schiacciando un'auto su cui viaggiavano due persone. I soccorritori accorsi sul posto non hanno che potuto constatato il decesso della coppia, un uomo e una donna di circa 70 anni residenti a Villarbasse. --Sempre in Valle d'Aosta la strada statale 26 è temporaneamente chiusa al traffico dal km 133.9 al km 143.1, tra il comune di Pré ...

Maltempo : elettricità - rialimentate oltre 200.000 utenze in Veneto e Friuli (2) : (AdnKronos) - Il lavoro delle squadre, rilevano Terna e e-distribuzione, "prosegue ininterrottamente, malgrado i problemi di accesso nelle aree interessate, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile e continuerà fino alla piena normalizzazione del servizio, operando nel r