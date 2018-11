Maltempo | nuova allerta gialla in Campania da domani mattina

Maltempo - allerta arancione in 4 regioni. In arrivo una nuova perturbazione : Il Maltempo continua a sferzare in Italia, e la Protezione Civile lascia l'allerta arancione ancora in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Esteso l'allerta gialla in quattordici regioni. In ...

Meteo - il Maltempo non dà tregua. Oggi temporali - da domani nuova perturbazione : Piogge anche molto intense si abbatteranno su tutta l'Italia anche nella giornata di Oggi. E da domani arriverà una nuova perturbazione, con precipitazioni fino a giovedì.Continua a leggere

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini. Villetta sommersa dal fiume in piena. Nuova allerta in 6 regioni : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini. Villa sommersa dal fiume in piena. Nuova allerta in 6 regioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una Villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - nuova allerta in 6 regioni. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il sole compare all'improvviso, a metà mattina, dopo la pioggia degli ultimi giorni, e rende ancor più evidente lo scenario apocalittico che la furia di giorni e giorni di Maltempo...

Maltempo - strade interrotte nel Bellunese ed esondazioni in SiciliaUna nuova vittima a Terracina : Continuano i disagi causati dall’ondata di Maltempo che ha investito l’Italia: domani sopralluogo del Direttore della Protezione Civile Angelo Borrelli, Preoccupa anche il Po

Il Maltempo non dà tregua : nuova allerta in Liguria - Emilia e Lazio | : Frane, scuole chiuse, paesi isolati e senza elettricità nel Bellunese . Zaia: banche sospendano rate dei mutui. Richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di ...