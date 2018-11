Maltempo in Liguria | Toninelli nel Levante | ' Serve un commissario per l' emergenza'

Maltempo - ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA LIGURIA/ Ultime notizie - torna la pioggia : interessate Piemonte e Veneto - IlSussidiario.net : MALTEMPO, nuova ALLERTA arancione in quattro Regioni d'Italia: ancora pioggia intensa in Piemonte, paura per la piena del fiume Po.

Maltempo in Liguria - il mare distrugge ristorante ad Arenzano : Il mare in tempesta, le onde che si infrangono contro le vetrate e l'acqua che devasta l'interno del locale. Un video delle telecamere di sorveglianza di uno stabilimento di Arenzano, pubblicato da ...

Maltempo in Liguria - il mare distrugge ristorante ad Arenzano. VIDEO - : Il 29 ottobre, giorno in cui la costa ligure è stata colpita da una violenta mareggiata che ha causato enormi danni, uno stabilimento è stato devastato delle onde. La proprietaria dei Bagni Maddalena ...

Maltempo : Toninelli domani in Veneto e Friuli - martedì in Liguria : “domani sarò in Veneto e in Friuli e martedì in Liguria. Vedrò alcuni dei luoghi più colpiti sul fronte della viabilità, incontrerò i sindaci e le autorità locali”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. In dettaglio il ministro visiterà domani mattina santo Stefano di Cadore, Ovaro, Paluzza e Tolmezzo. Nel pomeriggio si rechera’ a Venezia. L'articolo Maltempo: Toninelli domani in Veneto e Friuli, ...

Maltempo in Liguria - il governatore Toti : “Conte mi ha assicurato la dichiarazione dello stato d’emergenza” : “Ieri sera tardi, dopo gli ultimi sopralluoghi, ho avuto una lunga telefonata con il Premier Giuseppe Conte che mi ha assicurato che il Governo concedera’ lo stato di emergenza e gia’ in settimana arriveranno i primi provvedimenti”. Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti. “L’ho informato degli ingenti danni subiti dalla Liguria, delle nostre priorita’ e delle nostre esigenze: abbiamo bisogno di ...

Maltempo in Liguria - a Portofino interviene la Brigata Taurinense : E’ partita questa mattina, da Fossano, nel cuneese, un’autocolonna di mezzi e macchine movimento terra, diretta nella zona di Portofino, in Liguria, fortemente colpita dal Maltempo di questi giorni. A seguito dello stato di allertamento disposto dall’Esercito per l’impiego degli assetti specialistici per fronteggiare l’emergenza Maltempo che sta colpendo tutta l’Italia, anche il 32 reggimento Genio Guastatori ...

Maltempo Liguria : allarme sversamento carburante da yacht affondati a Rapallo [GALLERY] : 1/65 ...

Maltempo Liguria - Toti : 'Sospendere mutui e tasse per i danneggiati' : Per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti la "sospensione delle tasse e dei mutui" per le famiglie e le imprese liguri colpite dal Maltempo degli ultimi giorni è una delle priorità da ...

Maltempo Liguria : 20 milioni di danni tra Portofino e Santa Margherita [FOTO] : 1/26 ...

Maltempo Liguria : a Portofino c’è il presidio permanente dei Vigili del Fuoco : Per garantire il soccorso tecnico urgente nella località di Portofino, rimasta isolata dopo la mareggiata del 29 ottobre scorso a causa della frana della strada che collega il borgo con Santa Margherita Ligure, i Vigili del Fuoco hanno istituto un presidio permanente con un mezzo polivalente adatto alle strette strade del borgo. Lo comunica il comando dei Vigili del Fuoco. L'articolo Maltempo Liguria: a Portofino c’è il presidio permanente ...

Il Maltempo non dà tregua : nuova allerta in Liguria - Emilia e Lazio | : Frane, scuole chiuse, paesi isolati e senza elettricità nel Bellunese . Zaia: banche sospendano rate dei mutui. Richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di ...

Maltempo Liguria - Toti : "Sospendere mutui e tasse per i danneggiati" : Per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti la "sospensione delle tasse e dei mutui" per le famiglie e le imprese liguri colpite dal Maltempo degli ultimi giorni è una delle priorità da ...

Maltempo Liguria : frane a Triora e Sanremo - Aurelia chiusa a Noli : Il Maltempo dei giorni scorsi continua a produrre effetti sul territorio: nell’Imperiese segnalate due frane su strade, una nel Comune di Triora e una a Sanremo. La prima si è verificata tra le frazioni di Verdeggia e Realdo, in alta Valle Argentina; la seconda sulla strada Monte Ortigara, sopra Coldirodi, all’altezza del bivio per San Lorenzo. Preoccupazione per lo smottamento di Realdo: la strada è chiusa in quanto il movimento ...

Maltempo Liguria : onde di 10 metri nel Tigullio - ma il pino sullo scoglio resiste : In mezzo alla devastazione della mareggiata del 29 ottobre 2018, il piccolo pino di Aleppo, cresciuto sullo scoglio detto della Carega, davanti alla strada per Portofino, ha retto. Lo ha notato il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una riflessione sul caso. “È accaduto di tutto. Si è spezzato il molo del porto, è crollata una strada, i detriti hanno invaso la passeggiata mare e i ...