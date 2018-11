Maltempo | il Po fa paura Murazzi allagati a Torino

Maltempo - l'allerta meteo devasta e fa ancora paura. Declassata a gialla per la giornata di lunedì : l'allerta meteo arancione prevista per il fine settimana appena trascorso ha lasciato disagi e gravi danni soprattutto alle campagne. La pioggia e le forti raffiche di vento hanno provocato disagi e ...

Maltempo Palermo - smentite le voci sul ritrovamento del medico disperso : le ultime parole - “ho paura” : Proseguono senza sosta le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera nel Corleonese. Il pediatra stava raggiungendo l’ospedale di Corleone, quando è stato sorpreso dal fango e dall’acqua sulla Statale nei pressi di Ficuzza. Ieri è stata trovata la sua auto, un suv, chiusa a chiave. Per tutta la notte Esercito, Vigili del fuoco e Carabinieri hanno cercato il medico: ieri è stato utilizzato anche ...

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Paura per Benedetta Parodi - un albero crolla sul suo posto auto a causa del Maltempo : Paura e dramma sfiorato per Benedetta Parodi, che è stata vittima del maltempo di questi giorni. Nelle ultime ore sull’Italia si è abbattuta una tempesta senza precedenti, che ha portato distruzione e disagi in tutta la Penisola. In sole 48 ore ci sono state 12 vittime e il numero, purtroppo, è destinato a salire. In particolare Roma e Milano sono state colpite da violente trombe d’aria che hanno causato la caduta di diversi alberi ...

Maltempo - i fiumi fanno paura ed è attesa la piena del Piave : "Salite ai piani alti" : Il Comune di Breda di Piave ha invitato tutta la popolazione rivierasca a salire nei piani alti delle proprie abitazioni...

Maltempo killer - ancora vittime per crolli di alberi : notte di paura ed evacuazioni in Trentino Alto Adige : Sale a 8 il bilancio dei morti a causa del Maltempo che si è abbattuto sull’Italia: un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento. La Val Pusteria è la zona più colpita dal Maltempo in Alto Adige: a San Candido e a Sesto, il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini. A San Candido, tramite il sistema per l’informazione ...

Maltempo - notte di paura in Friuli : sale il livello dei fiumi - crolla ponte a Comeglians [LIVE] : Il fronte principale del Maltempo sta passando sul Friuli Venezia Giulia e porta venti correnti che hanno toccato i 100 km/h sulla costa e anche i 200 km/h sulle vette intorno ai 2000 metri e 150 Km/h a 1500 metri. Nella notte arriverà anche l’aria più fresca che segue il fronte. Lo rende noto un bollettino della Protezione civile Fvg. Nella notte cadranno piogge e temporali sparsi, non più concentrate sulle zone nord-occidentali della ...

Paura al GF Vip : Maltempo e danni nel giardino della casa : Il maltempo che imperversa in tutta Italia non ha risparmiato la casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti rimasti in gara si sono riparati tra le quattro mura domestiche a causa delle forti raffiche che si sono abbattute su tutta la Capitale. Le uniche temerarie sono state la Sellerona Ela Weber e Martina Hamdy, volto del Meteo Mediaset, che hanno sfidato le folate per restare all’aperto e concedersi un po’ di relax in giardino. ...

Il Maltempo fa paura - morti e feriti : cronaca di un lunedì da incubo : Nubifragi e alberi abbattuti dal vento, scuole chiuse e disagi per i trasporti: l'ondata di perturbazioni che hanno...

Maltempo - la piena del Brenta fa paura : 150 persone evacuate nel padovano : Situazione di emergenza in Nord Italia, a cauda dell’intensificarsi del Maltempo e l’allerta per la piena del fiume Brenta. In conseguenza a ciò i sindaci di due comuni del padovano hanno optato per l’evacuazione dalle case di 150 persone, un centinaio nel comune di Piazzola sul Brenta, le restanti in quello di Campo San Martino. Una misura adottata in accordo con la Prefettura. Si tratta per la maggior parte di anziani, malati ...

Maltempo - paura a Rapallo : crolla un pezzo di diga del porto turistico : Giornata di violento Maltempo che sta interessando tutta Italia, con pioggia e vento che sferzano da Nord a Sud del Paese. Un pezzo della diga del porto turistico Carlo Riva di Rapallo ha ceduto a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa del levante ligure. La diga era già stata danneggiata da un colpo di mare diversi anni fa ed era stata sottoposta a lavori per rinforzare la struttura. Al momento non si segnalano ...

Maltempo Taranto : paura e danni a Manduria - scuole chiuse : scuole chiuse a Manduria in provincia di Taranto: lo ha disposto il Comune per verificare se il piogge e vento forte hanno causato danni alla solidità e agibilità degli edifici scolastici. le forti raffiche hanno fatto crollare la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo. Si registrano anche alberi crollati, insegne instabili e crolli di altre murature con danni ad alcune auto in sosta. Vi sarebbe anche un ferito lieve, ...

