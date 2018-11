Maltempo | il livello idrometrico del fiume Po è salito di oltre un metro nelle ultime 24

Maltempo Piemonte : il Po ha superato il livello di guardia - esonda ai Murazzi a Torino [GALLERY] : 1/4 ...

Maltempo : il Po supera il livello di guardia nel Torinese : Corsi d'acqua sorvegliati speciali in Piemonte. L'Arpa regionale in un tweet segnala che il Po a Moncalieri, nel Torinese, ha superato il livello di guardia e che e' atteso a Torino un aumento di 80-...

Maltempo Sardegna : a Oristano si alza il livello del Tirso - allagato il comprensorio di Arborea : Pioggia incessante sul bacino idrografico del Tirso, nell’Oristanese: il sindaco di Oristano è stato costretto a chiudere il ponte che attraversa il fiume nella frazione di Silì. La misura è stata adottata a titolo precauzionale a causa dell’innalzamento del livello del Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena. Grave la situazione nel comprensorio della bonifica di Arborea allagato da due giorni in seguito alle forti ...

Maltempo Piemonte : sale il livello del Lago Maggiore - rischio esondazione a Verbania : “Le simulazioni effettuate in base alle precipitazioni previste nelle prossime ore, prevedono un innalzamento del livello del Lago Maggiore a +195.50 cm sullo zero idrometrico nella serata tra mercoledì 7 e giovedì 8 novembre 2018; il che potrebbe significare l’esondazione delle acque del Lago sulla passeggiata in Piazza Garibaldi e presso lo scalo della Navigazione a Pallanza Verbania e il possibile interessamento della sede ...

Maltempo Roma : Tevere e Aniene sotto il livello di attenzione : Tevere e Aniene sono sotto stretto monitoraggio: entrambi i corsi d’acqua sono sotto il livello di attenzione (il livello del Tevere è sotto la prima fascia, fissata a 7 metri). La situazione è costantemente monitorata dal Coc (Centro operativo comunale) di Roma capitale. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale prevedeva un allerta di livello arancione per oggi e la Coc di Roma capitale rimarrà aperta per tutto il tempo. Si ...

Maltempo - Aipo : sale il livello del Po - criticità nelle prossime ore : L’incremento dei livelli del Po verificatosi nelle scorse ore nel settore occidentale provocherà un nuovo innalzamento dei valori nel tratto medio (emiliano-lombardo) e terminale dell’asta fluviale, col superamento della soglia 1 (criticità ordinaria) nelle prossime 24 ore e un possibile superamento della soglia 2 (criticità moderata) nelle prossime 36 ore nel tratto a valle di Cremona: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il Po. Nei ...

Maltempo : il livello del fiume Po è salito di altri 2 - 5 metri in 24 ore : Per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di Maltempo, il livello idrometrico del Po è salito di quasi 2,5 metri in 24 ore: nella mattina di oggi, 2 novembre, al Ponte della Becca di Pavia il Po è 3,5 metri sopra lo zero idrometrico, oltre sei metri superiore rispetto allo stesso giorno dello scorso anno. Il timore è che il passaggio della piena possa determinare l’allagamento delle aree golenali non ...

Maltempo Veneto - si alza il livello del Piave : evacuato centro commerciale nel Veneziano : A causa dell’innalzamento del livello del Piave è in corso l’evacuazione dell’outlet McArthurGlen di Noventa di Piave: è una misura presa in via precauzionale. Al momento in Veneto, dopo una breve tregua, ha ricominciato a piovere. L'articolo Maltempo Veneto, si alza il livello del Piave: evacuato centro commerciale nel Veneziano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : il livello del fiume Po è salito di 5 metri nelle ultime 48 ore : Il livello idrometrico del fiume Po è già salito di 5 metri nelle ultime 48 ore per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di Maltempo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 30 ottobre al Ponte della Becca (Pavia) dove il livello del grande fiume è passato da -2,61 a +2,41 metri sopra lo zero idrometrico. Lo stato del principale fiume italiano è significativo – sottolinea la ...

Maltempo - la situazione di fiumi e laghi : Po e Lago Maggiore verso livello di guardia - allerta per il Brenta : Maltempo in attenuazione in Piemonte: il fiume Sesia, che stava per rompere l’argine a Carpignano (Novara) non ha tracimato e non è stato necessario effettuare l’evacuazione degli abitanti della zona. I livelli idrometrici dei corsi d’acqua piemontesi, nelle aree in cui le precipitazioni sono state più intense (Verbano, Biellese e Vercellese) sono genericamente in calo o stazionari. Solo il Po, a valle della confluenza con il ...

Maltempo Torino : sale il livello del Po - allagato il lungofiume Murazzi : Dopo le piogge dei giorni scorsi il lungofiume dei Murazzi a Torino è stato parzialmente allagato dal Po nel corso della notte. Le acque hanno invaso il marciapiede. L'articolo Maltempo Torino: sale il livello del Po, allagato il lungofiume Murazzi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Veneto : a Verona preoccupazione per il livello dell’Adige - è in aumento : La situazione a Verona è ancora critica a causa dell’ulteriore innalzamento nella notte del livello dell’Adige: a Ponte Pietra il monitoraggio è costante. Il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso di aprire la galleria Adige Garda per far defluire parte della portata del fiume, ingrossato dalle precipitazioni del Trentino, nel lago. Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo ...

Maltempo - notte di paura in Friuli : sale il livello dei fiumi - crolla ponte a Comeglians [LIVE] : Il fronte principale del Maltempo sta passando sul Friuli Venezia Giulia e porta venti correnti che hanno toccato i 100 km/h sulla costa e anche i 200 km/h sulle vette intorno ai 2000 metri e 150 Km/h a 1500 metri. Nella notte arriverà anche l’aria più fresca che segue il fronte. Lo rende noto un bollettino della Protezione civile Fvg. Nella notte cadranno piogge e temporali sparsi, non più concentrate sulle zone nord-occidentali della ...