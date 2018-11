Maltempo | i funerali a Casteldaccia Denunciato il sindaco per la casa abusiva

Maltempo Palermo : funerali delle vittime di Casteldaccia - sopravvissuto si sdraia sulle bare di moglie e figli : Giuseppe Giordano, sopravvissuto all’alluvione di Casteldaccia (Palermo), arrivato nella Cattedrale dove si stanno tenendo i funerali delle vittime, si è sdraiato sulle bare dei suoi congiunti. “Lasciatemi stare voglio stare vicino a Rachele, a Federico e a mia moglie. Lasciatemi, voglio stare qui,” ha gridato. Dopo qualche minuto si è alzato e ha fatto venire accanto la figlia sopravvissuta all’alluvione, Asia di 12 ...

Maltempo : veglia di preghiera per le nove salme in chiesa - oggi i funerali a Palermo : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - veglia di preghiera fino a tarda sera nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per rendere omaggio alle nove vittime dell'alluvione di Casteldaccia (Palermo). Decine di persone hanno partecipato alla veglia per dare conforto a Giuseppe Giordano che nella tragedia ha p

Maltempo - alluvione Casteldaccia : veglia di preghiera per le salme in chiesa - oggi i funerali a Palermo : veglia di preghiera ieri nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per le 9 vittime dell’alluvione di Casteldaccia (Palermo): numerose persone hanno partecipato per esprimere vicinanza anche a Giuseppe Giordano che nella tragedia ha perso tutta la sua famiglia: la moglie, i due figli, di uno e quindici anni, la sorella, il fratello e i genitori. Le salme verranno trasferite in Cattedrale, dove oggi alle 11 saranno celebrati i funerali. Il ...

Morti per Maltempo - domani i funerali a Palermo : Abusivismo sotto accusa per la strage causata dai nubifragi nel Palermitano. Aperta un'inchiesta sulla morte delle nove persone annegate in una villetta a Casteldaccia, invasa da un fiume ingrossato ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : si indaga per omicidio e disastro colposo - domani i funerali in Cattedrale : La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per disastro colposo e omicidio colposo per l’alluvione che ha travolto e ucciso 9 persone in una villetta di Casteldaccia (Palermo): lo ha confermato all’Adnkronos il Procuratore Ambrogio Cartosio. I funerali delle vittime saranno celebrati domani, martedì 6 novembre, alle 11, nella Cattedrale di Palermo. L'articolo Maltempo Palermo, alluvione a Casteldaccia: si indaga per omicidio e ...

Maltempo Sicilia : oggi i funerali di Alessandro Scavone : oggi, nel pomeriggio, saranno celebrati i funerali di Alessandro Scavone, il consigliere comunale di Salemi morto sabato sera a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. Le esequie si terranno nella Chiesa Madre di Salemi (Trapani). “Una tragedia spaventosa Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai ...

Maltempo Palermo : funerali in cattedrale per le vittime di Casteldaccia : I funerali delle 9 vittime dell’alluvione di Casteldaccia saranno celebrati nella cattedrale di Palermo. La camera ardente sarà tenuta nella chiesa di piazza In Gastone a Palermo e subito dopo le salme verranno trasferite in cattedrale. L'articolo Maltempo Palermo: funerali in cattedrale per le vittime di Casteldaccia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : lutto cittadino a Salemi per i funerali di Alessandro Scavone - consigliere comunale morto a Vicari : lutto cittadino a Salemi (Trapani) per i funerali di Alessandro Scavone, consigliere comunale morto a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. “Una tragedia spaventosa – dice il primo cittadino Domenico Venuti – Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai familiari il cordoglio mio, ...

Maltempo : a Dimaro i funerali della donna morta sotto il fango : Celebrati questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Dimaro i funerali di Michela Ramponi, la donna di 45 anni travolta e uccisa da una colata di fango lunedì sera nella sua casa di Dimaro. La cerimonia funebre e’ stata celebrata dall’arcivescovo di Trento Lauro Tisi. Prima del commosso ricordo dei familiari della vittima, dei compagni di classe delle due figlie e degli amici, mons. Tisi ha rivolto un pensiero agli sfollati e un ...

Maltempo - alluvione in Calabria : rimandati a domani i funerali di Stefania Signore e Cristian - esequie con il piccolo Nicolò : Sono stati rimandati a domani, alle 15:30 nella chiesa di Gizzeria (Catanzaro), i funerali di Stefania Signore, 30 anni, e del figlio Cristian di 7, morti nell’alluvione di giovedì scorso nel territorio di San Pietro Lametino, nel Catanzarese. La famiglia di Stefania e di suo marito hanno chiesto la possibilità di celebrare un unico funerale, a seguito del ritrovamento del corpo di Nicolò, 2 anni, avvenuto questa mattina: le esequie si ...