Maltempo | frana Cannobio | domani vertice in prefettura

Maltempo - frana costone nel Palermitano : evacuate abitazioni : Per pervenire alla stima dei danni e degli interventi necessari nel Palermitano, informa questa sera la prefettura, e’ proseguita la ricognizione sulle strade statali, provinciali e comunali nonche’ sulle diverse situazioni emergenziali segnalate. Sopralluoghi sono stati effettuati anche a Castronovo di Sicilia dal Genio civile e dall’Ufficio tecnico comunale per la verifica delle condizioni di sicurezza di un costone roccioso ...

Maltempo : monitoraggio nel bellunese a frana Chies d’Alpago : Utilizzando particolari sensori di movimento tre volontari della Protezione civile di Treviso terranno fino a domenica prossima costantemente monitorata la frana detta “del Tessina”, dal nome del torrente che attraversa l’area, a Chies d’Alpago, nel bellunese. Il volume da sorvegliare e’ pari a circa quattro milioni di metri cubi ed esiste il timore che le sollecitazioni delle piogge degli ultimi giorni possano aver ...

Maltempo Sicilia : frana danneggia i collettori fognari nell’agrigentino : Scivola il vallone Esa Chimento, a Favara (Ag), e saltano i collettori principali che arrivano al depuratore. Girgenti Acque e’ gia’ al lavoro per cercare di ripristinare i danni determinati dall’ondata di Maltempo. Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha convocato invece un tavolo tecnico. Nella zona di contrada Esa Chimento – secondo quanto viene confermato da Girgenti Acque – ci sono state varie sconnessioni e ...

Maltempo - frana di sassi : chiusa strada tra Lecco e Valtellina : Una grana ha completamente ostruito oggi pomeriggio la strada tra gli abitati di Varenna e Bellano, in provincia di Lecco. La Provincia ha cosi’ disposto l’immediata chiusura della provinciale 72 rivierasca che collega Lecco all’alto Lago di Como e a Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Fortunatamente si sono registrati danni o feriti. Sul posto Vigili del fuoco di Bellano, i carabinieri e i tecnici ...

Maltempo Sicilia : frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo : A causa di una frana che interessa il costone roccioso di Monte Pellegrino, sovrastante “Casa natura”, a Palermo, i sentieri della zona sono stati interdetti. Il pericolo è segnalato con del nastro bianco-rosso che delimita l’area interessata. I cittadini sono invitati a non avvicinarsi per non incorrere in situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Sicilia: frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo sembra essere il ...

Maltempo - frana minacce case a Biella : famiglia evacuata : Una frana causata del Maltempo in cantone Vindolo, una località di Biella, ha indotto il sindaco, Marco Cavicchioli, a far evacuare una famiglia dalla propria abitazione situata in un punto a rischio smottamento. La zona, al confine con Pollone, era già stata interessata da eventi alluvionali nel novembre 2014. L'articolo Maltempo, frana minacce case a Biella: famiglia evacuata sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : verifiche sul viadotto “Villano I” dopo frana : Proseguono le verifiche tecniche del personale Anas sul viadotto “Villano I” della strada statale 640 dir, in località Pietraperzia ,tra il km 8,800 (innesto con SS 626) e il km 15,400, chiuso da ieri in via precauzionale a causa di un abbassamento del piano viabile. Dell’evento si e’ subito interessato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che in queste ore sta seguendo la vicenda in prima ...

Maltempo : allerta rossa sul Veneto - Frana nel Bellunese - paesi isolati - Turista tedesca uccisa da fulmine in Sardegna : Dopo giorni di Maltempo , che ha fatto danni, permane l' allerta meteo su parte del Veneto e, in maniera più moderata, in nove Regioni del Paese. Il bollettino della Protezione civile segnala "allerta ...

Maltempo - frana ad Aprica : 10 famiglie ancora fuori casa : Il sindaco di Aprica (Sondrio) Dario Corvi, dopo l’evacuazione di 10 persone dalle loro abitazioni, in localita’ San Rocco, per uno smottamento di un terrapieno di sostegno della pista da sci Baradello, ha deciso oggi pomeriggio di confermare l’ordinanza sino ad almeno lunedi’ prossimo, in quanto prima non e’ possibile valutare con precisione la portata dei rischi ancora esistenti in zona, dopo i violenti acquazzoni ...

Maltempo - situazione in diretta : frana nel Bellunese - molti paesi isolati. Castelli : «Stop a tasse e cartelle» : Continuano i disagi in tutta Italia per l'ondata di Maltempo. In particolare è il Veneto a soffrire con frane, smottamenti e paesi isolati. Pesanti disagi anche al sud, dove gli...

Maltempo - frana nel Bellunese. Paesi isolati. "In arrivo stop tasse e cartelle" : Maltempo senza tregua. Dopo i 13 morti registrati nei giorni scorsi, ieri altre quattro persone sono rimaste vittime delle intemperie, in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige . La situazione oggi è ...

Maltempo senza tregua - frana nel Bellunese. Paesi isolati : Maltempo senza tregua. Dopo i 13 morti registrati nei giorni scorsi, ieri altre quattro persone sono rimaste vittime delle intemperie, in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige . La situazione oggi è ...

Maltempo in Veneto - comuni isolati per frana. Zaia : siamo in ginocchio - : Il governatore della Regione fa un bilancio della situazione nella zona, ancora interessata da un'allerta rossa. E chiede "autonomia e finanziamenti rapidi" per tornare alla normalità. Intanto, nel ...

Maltempo - frana nel Bellunese : 3 comuni isolati. I boschi delle Dolomiti sfigurati da pioggia e vento. Zaia : ‘Siamo in ginocchio’ : Il Maltempo non dà tregua e i disagi per la pioggia e il vento dei giorni scorsi si sommano alle preoccupazioni per le perturbazioni in corso e in arrivo. Oltre ai morti, quattro solo giovedì in Alto Adige e Val d’Aosta che si sommano alle dodici vittime di inizio settimana, ci sono i danni al territorio. Venerdì mattina una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel ...