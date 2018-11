Maltempo e condoni | dov’era chi ci ha governato quando si speculava sull’ambiente?

ilfattoquotidiano

: Dopo i disastri da maltempo (e abusivismo), Salvini accusa gli 'ambientalisti da salotto'. Ma la Lega ha votato tut… - fattoquotidiano : Dopo i disastri da maltempo (e abusivismo), Salvini accusa gli 'ambientalisti da salotto'. Ma la Lega ha votato tut… - valigiablu : Le vittime di oggi non sono vittime del maltempo ma di abusivismo, condoni edilizi, dissesto idrogeologico… - fattoquotidiano : Maltempo, 30 morti in una settimana. Verdi: “Salvini e la Lega responsabili della cementificazione e dei condoni” -

(Di martedì 6 novembre 2018) Dov’erano, quelli che ci hannonon si faceva manutenzione del territorio?si cementificava l’Italia?si, si manomettevano i piani urbanistici per trasformare aree agricole in edificabili?si trasformavano i consorzi di bonifica, che dovrebbero fare prevenzione sul dissesto idrogeologico, in carrozzoni politici? Le vittime deldi questi giorni sono in realtà vittime di questi silenzi, di queste complicità. Di chi ha speculato per proporre commissari e logiche emergenziali e non ha mai voluto fare prevenzione e seria manutenzione dell’ambiente. Di chi ha svenduto il Paese, per fare gli interessi di palazzinari e politici corrotti. L’Italia è il Paese delle “mani sulla città”, della grande colata di cemento, inutile girarci attorno. E tutti i nodi vengono al pettine. Oggi paghiamo i costi di questo saccheggio. Costi resi ...