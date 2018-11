Maltempo | continua a diluviare in Piemonte e Liguria | piogge torrenziali tra Torino e

Maltempo : continuano le piogge al Centro-Nord - migliora al Sud : Dopo il forte Maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolar modo la Sicilia, ora il tempo sulle regioni meridionali tornerà a migliorare decisamente; non sarà così invece al Centro-Nord. Il ...

Maltempo in Sicilia - ancora pre-allerta. Continuano le ricerche del medico disperso : La Protezione Civile Regionale Siciliana mantiene anche per oggi le condizioni di pre-allerta , sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico. "ancora siamo in una situazione di Maltempo ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...

Maltempo Sicilia - pediatra disperso a Corleone : continuano le ricerche : continuano nel palermitano le ricerche del pediatra disperso a Vicari, di cui non si hanno più tracce mentre stava andando al lavoro. Giuseppe Liotta, 40 anni di Palermo, si stava recando in ospedale, per prendere servizio: si sono perse le tracce sulla statale 18 mentre cercava di raggiungere l’ospedale di Corleone, dove lavorava. La sua auto è stata ritrovata, chiusa a chiave, tra Ficuzza e Corleone. I suoi familiari hanno raccontato che ...

Maltempo - Legambiente : il clima sta cambiando - “l’Italia continua ad essere impreparata” : “Il clima sta cambiando, ormai è un dato di fatto, eppure l’Italia continua ad essere impreparata“: lo denuncia Legambiente ribadendo l’urgenza di un piano nazionale di adattamento al clima e una normativa che fermi il consumo di suolo, insieme ad un’intensa attività di prevenzione. “In queste ore il primo pensiero va purtroppo alle vittime e ai dispersi e ribadiamo la piena disponibilità e supporto ai tanti ...

Maltempo - continua l’impegno dei soldati dell’esercito al Nord/Est : continua l’impegno degli assetti specialistici dell’Esercito impegnati a fronteggiare l’emergenza Maltempo nel Nordest. L’impiego dei militari, fornito a supporto delle istituzioni locali in coordinamento con la Protezione civile, sta contribuendo a soccorrere e lenire i disagi delle persone colpite dalle eccezionali piogge e dal forte vento. In particolare in Cadore sono intervenuti i militari del 2° reggimento genio ...

Maltempo - continua l'allerta in molte regioni. Esondazioni in Sicilia - ancora colpito il Veneto. Fulmine uccide turista in Sardegna : Dopo una breve e flebile tregua, il Maltempo torna a flagellare ampie zone d'Italia, peraltro già colpite da vento e piogge nei giorni scorsi. Fenomeni eccezionali che hanno causato 13 vittime , più ...