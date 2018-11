Maltempo | Casteldaccia | selfie e dolci per i bambini poi improvvisamente la tragedia

Casteldaccia - tra i morti causati dal Maltempo 3 bimbi : la più piccola aveva appena 1 anno : Un weekend che ha messo letteralmente in ginocchio la nostra penisola e che ha purtroppo causato la morte di diverse persone. In particolare, la Sicilia è stata la regione più colpita dal maltempo. Ad esempio, nel piccolo comune di Casteldaccia, in provincia di Palermo, si è consumata una vera e propria tragedia famigliare [VIDEO]: nove persone sono rimaste uccise dall'innalzamento improvviso dell'acqua che ha letteralmente intrappolato le ...

Maltempo - alluvione Casteldaccia : veglia di preghiera per le salme in chiesa - oggi i funerali a Palermo : veglia di preghiera ieri nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per le 9 vittime dell’alluvione di Casteldaccia (Palermo): numerose persone hanno partecipato per esprimere vicinanza anche a Giuseppe Giordano che nella tragedia ha perso tutta la sua famiglia: la moglie, i due figli, di uno e quindici anni, la sorella, il fratello e i genitori. Le salme verranno trasferite in Cattedrale, dove oggi alle 11 saranno celebrati i funerali. Il ...

Maltempo : Casteldaccia - sopralluogo Musumeci nella zona alluvionata : Palermo, 5 nov. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è recato, oggi pomeriggio, a Casteldaccia, per un sopralluogo nella zona del fiume Milicia, teatro della tragedia di ieri. Il governatore, che era accompagnato dal capo della Protezione civile regionale Calogero Fo

Maltempo Sicilia - il comitato vittime : Casteldaccia come Rigopiano : “E’ una strage annunciata, esattamente come quella di Rigopiano. Anche in Sicilia, come in Abruzzo, tutti sapevano e nessuno è intervenuto”. Lo ha detto Gianluca Tanda, del comitato vittime di Rigopiano, oggi pomeriggio a Pescara, al termine dell’incontro in Procura con i magistrati titolari dell’inchiesta sul disastro del resort travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. “Nulla è cambiato da quasi tre anni ...

Maltempo : sindaco Casteldaccia - no processi mediatici - fiducia in magistratura (2) : (AdnKronos) - Insomma per il Comune il ricorso era ancora attivo. A testimoniarlo anche una nota, inviata nel novembre del 2013, dall'ufficio tecnico alla Procura di Termini Imerese in cui gli uffici comunali spiegavano di non poter procedere all'abbattimento dell'immobile per via del procedimento p

Maltempo : sindaco Casteldaccia - no processi mediatici - fiducia in magistratura : Palermo, 5 nov. (AdnKronos) - "Questo è il momento del dolore e del cordoglio per le vittime. Io ho massima fiducia nell'operato della magistratura e aspetto che sia fatta chiarezza. Non servono i processi mediatici e non sono interessato a fare polemiche. Ci sto mettendo la faccia, non mi sto tiran

Maltempo - famiglia sterminata a Casteldaccia : la verità sull’ordinanza di demolizione : Quella villa che si è trasformata in una trappola mortale per nove persone, travolte a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dal fiume Milicia, era abusiva e doveva essere demolita. È uno degli aspetti che più turbano di questa vicenda tragica. Tra le province di Palermo e Agrigento sono state 12 le vittime del Maltempo: 9 a Casteldaccia, una a Vicari, una coppia proveniente dalla Germania a Cammarata (Agrigento), mentre si cerca ancora il ...

Maltempo - su Casteldaccia aperta inchiesta per disastro e omicidio colposo. L’allerta arancione prosegue per 5 Regioni : L’ondata di Maltempo che piega l’Italia ormai da una decina di giorni e che ha provocato la morte di oltre 30 persone non sembra finita: la protezione civile ha diramato un’allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio e un’allerta gialla in altre 14 Regioni. Tra i sorvegliati speciali c’è in particolare il lago Maggiore, che è a rischio esondazione: un avviso di allerta è stato diramato per la ...

Maltempo Palermo - alluvione e vittime a Casteldaccia : “Queste morti si potevano evitare” : “Il dolore è troppo grande, non solo per mio fratello ma per tutti noi. Spero solo che i miei nipoti, mia cognata non abbiamo sofferto troppo. Tutto questo dolore è atroce. Vedere la bara dei miei nipoti, di mio fratello, dei bambini fa troppo male, queste morti si potevano evitare. Anzi, si dovevano evitare, perché i miei familiari si erano riuniti lì solo per festeggiare il ponte di Ognissanti. Invece hanno perso la vita“: lo ha ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : si indaga per omicidio e disastro colposo - domani i funerali in Cattedrale : La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per disastro colposo e omicidio colposo per l’alluvione che ha travolto e ucciso 9 persone in una villetta di Casteldaccia (Palermo): lo ha confermato all’Adnkronos il Procuratore Ambrogio Cartosio. I funerali delle vittime saranno celebrati domani, martedì 6 novembre, alle 11, nella Cattedrale di Palermo. L'articolo Maltempo Palermo, alluvione a Casteldaccia: si indaga per omicidio e ...

Maltempo : per i 9 morti di Casteldaccia si indaga per disastro e omicidio colposi : 'Indaghiamo per disastro colposo e omicidio colposo. Siamo nelle primissime fasi delle indagini e nei prossimi giorni, quindi, potrebbero esserci degli aggiornamenti. Al momento si procede contro ...

Maltempo - strage nel Palermitano : fiume straripa e sommerge una villa a Casteldaccia - dodici morti. Tra gli annegati due bambini : Una tragedia sconvolgente, ancora causata dal Maltempo che sta flagellando l’Italia da giorni: due famiglie hanno trovato la morte in una villa di Casteldaccia nel Palermitano. Altre tre vittime tra Vicari e Agrigento, un disperso a Corleone. Conte va in Sicilia

Maltempo - tragedia di Casteldaccia : “Mio figlio ha tentato di salvare la sorellina” : “Mio figlio Federico ha tentato di salvare la sorellina. Ma sono morti tutti e due”. Nel ricordo di Giuseppe Giordano affiora una scena drammatica nella villetta di Casteldaccia invasa dall’acqua. “Ho visto – racconta – le vetrate diventare scure, la luce è andata via, uno strato di fango si muoveva sul pavimento. Ci siamo spostati nella stanza accanto. E qui c’era mio figlio Federico che aveva in ...

Casteldaccia : il Maltempo fa 9 morti - due famiglie distrutte. Sotto accusa l'abusivismo. In totale 12 vittime in Sicilia : A Casteldaccia, in provincia di Palermo, il maltempo fa una strage: nove persone, compresi due bimbi, di uno e tre anni, e un adolescente, muoiono rimaste intrappolate dentro una villetta. Ma in ...