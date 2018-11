Maltempo | Bottacin Veneto | ora inizia la fase più difficile | ricostruire 3

Maltempo : Bottacin (Veneto) - ora inizia la fase più difficile - ricostruire (2) : (AdnKronos) - "Sono stato positivamente impressionato dall’azione di Governo in merito all’erogazione dei fondi a favore del Veneto: 250 milioni per le emergenze, 159 per la difesa del suolo, non basteranno, ma i Ministeri dell’Ambiente e dell’Interno hanno assicurato che si tratta di un primo step.

Maltempo : Bottacin (Veneto) - ora inizia la fase più difficile - ricostruire : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Nelle fasi iniziali della seduta odierna del Consiglio regionale del Veneto, l’Assessore regionale Gianpaolo Bottacin è intervenuto in Aula per riferire all’Assemblea circa la situazione in cui versa il Veneto a pochi giorni dall’evento meteo che ha interessato il terri

Maltempo Veneto - Bottacin : “Stop alla burocrazia quando limita la sicurezza” : “Ringrazio il ministro Salvini per aver dato un chiaro segnale sulla manutenzione degli alvei dei fiumi: la burocrazia non puo’ limitare la sicurezza”. E’ il primo commento dell’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin, a quanto affermato dal ministro dell’interno Matteo Salvini in materia di sicurezza idraulica, nel corso del sopralluogo odierno alle aree del ...