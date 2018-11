Maltempo | AIPo | previsto calo della piena del Po da domani sera

meteoweb.eu

: #RMCNEWS #maltempo, resta osservato speciale il #Po, esondato in #Veneto e #Piemonte. A #Torino #Murazzi allagati,… - rmc_official : #RMCNEWS #maltempo, resta osservato speciale il #Po, esondato in #Veneto e #Piemonte. A #Torino #Murazzi allagati,… - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS #maltempo, resta osservato speciale il #Po, esondato in #Veneto e #Piemonte. A #Torino #Murazzi allagati,… - voicenoir : RT @infoitscienza: Maltempo, Aipo: piena del fiume Po verso Lombardia ed Emilia (Meteo Web) http://t.co/7h55HxY4Ga -

(Di martedì 6 novembre 2018) “Il nuovo incremento dei livelli del fiume Po nel tratto occidentale piemontese si sta attestando in queste ore su valori superiori alla soglia 2 di criticità (criticità moderata). Si prevede che lasi mantenga su tale livello anche per le prossime 24 ore nel tratto piemontese fino a Isola S.Antonio, per poi decrescere a partire dallata di“: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. “In seguito, la propagazionenella parte successiva dell’asta fluviale è attesa con livelli di criticità 1 (ordinaria) o, in alcune sezioni, 2 (moderata). Nel corso delle prossime 36-48 ore è probabile un decremento nei rami del Delta, rimasti in questi giorni con livelli sopra la soglia 2 per effetto del difficoltoso deflusso in mare. Il personalerimane attivo nell’azione di monitoraggio e verifica delle opere idrauliche, in ...