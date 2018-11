Maltempo | acqua razionata a Palermo | Mercoledì 7 Novembre scuole chiuse

meteoweb.eu

: Le pareti di vetro cedono sotto la forza delle onde e l’acqua invade il ristorante, trascinando anche i lavoratori.… - SkyTG24 : Le pareti di vetro cedono sotto la forza delle onde e l’acqua invade il ristorante, trascinando anche i lavoratori.… - matteosalvinimi : Cadore: argini crollati, frane, strade mangiate da acqua, ettari di alberi abbattuti. Questa gente di montagna è tu… - TgrVeneto : Il #maltempo ha messo in ginocchio l'alto Agordino. Il centro abitato non è più isolato, ma restano i problemi di a… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Domania causa del razionamento dell'acqua effetto dell'ultima ondata di maltempo che ha reso torbida le acque degli invasi della provincia. Terminata, intanto, la fase di svasamento del fango dagli impianti di Poma e Rosamarina. In corso le analisi per verificare possibilita' di utilizzo dell'acqua. In ogni caso, informa la Protezione civile comunale, la bassa pressione in città durerà, in base alle zone, non meno di altre 24-36 ore.