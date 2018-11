Maltempo | 11 regioni chiedono lo stato d' emergenza

Maltempo - 11 Regioni chiedono lo stato di emergenza. Fiume Po in piena : a Torino allagati Murazzi [FOTO] : Il Maltempo colpisce ancora il Nord, dove le piogge continueranno secondo le previsioni per tutta la settimana. Mentre dovrebbe dare tregua al meridione. Intanto al dipartimento della Protezione civile sono arrivate le richieste di stato di emergenza da parte di 11 Regioni: Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lazio, Sardegna, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige. Il ministro delle ...

Maltempo - 11 Regioni chiedono lo stato di emergenza | : Proseguono le ricerche del medico di Corleone, Palermo, disperso da sabato. Nel Bresciano alcune zone restano isolate e in Piemonte preoccupa la piena dei fiumi. A Messina l'acqua cittadina è ...

Maltempo : 11 Regioni hanno presentato la richiesta di stato di emergenza : A seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia nei giorni scorsi, provocando danni e vittime, al momento sarebbero 11 le Regioni che hanno presentato la richiesta di stato di emergenza al Dipartimento della Protezione Civile. Le Regioni che hanno avanzato la richiesta sono: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia e Sardegna. L'articolo ...

Maltempo - ancora allerta e disagi in diverse Regioni - : Proseguono le ricerche del medico di Corleone, Palermo, disperso da sabato. Nel Bresciano alcune zone restano isolate e in Piemonte preoccupa la piena dei fiumi. A Messina l'acqua cittadina è ...

Maltempo - Costa : 'Fondi ci sono - Regioni facciano progetti' : LaPresse, - 'Noi abbiamo un piano pluriennale strutturato in sottopiani triennali, ogni tre anni 900 milioni di euro per poco più di 6 miliardi complessivi e sono soldi che già abbiamo, non sono fondi ...

Italia ancora nella morsa del Maltempo - allerta gialla in dieci Regioni : Dodici morti in Sicilia. Un uomo ancora disperso a Corleone. Sale a 32 vittime il bilancio dell'ondata di maltempo che da una settimana ha colpito l'Italia. Pioggia e vento forte hanno sferzato Veneto,...

Maltempo - su Casteldaccia aperta inchiesta per disastro e omicidio colposo. L’allerta arancione prosegue per 5 Regioni : L’ondata di Maltempo che piega l’Italia ormai da una decina di giorni e che ha provocato la morte di oltre 30 persone non sembra finita: la protezione civile ha diramato un’allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio e un’allerta gialla in altre 14 Regioni. Tra i sorvegliati speciali c’è in particolare il lago Maggiore, che è a rischio esondazione: un avviso di allerta è stato diramato per la ...

Italia ancora nella morsa del Maltempo - allerta arancione in tre regioni : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che sta causando danni e morti in Italia. Per la giornata di lunedì è stata diramata una nuova allerta arancione su tre regioni: Veneto, Piemonte e Lazio. ...

LIVE Il Maltempo non molla la presa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

Italia ancora nella morsa del Maltempo - allerta arancione in quattro regioni : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che sta causando danni e morti in Italia. Per la giornata di lunedì è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-...

Maltempo - allerta arancione in 4 Regioni/ Ultime notizie : ancora pioggia su Piemonte - preoccupa Po in piena - IlSussidiario.net : Maltempo, nuova allerta arancione in quattro Regioni d'Italia: ancora pioggia intensa in Piemonte, paura per la piena del fiume Po.

LIVE Il Maltempo non molla la presa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

Maltempo - allerta arancione in 4 regioni. In arrivo una nuova perturbazione : Il Maltempo continua a sferzare in Italia, e la Protezione Civile lascia l'allerta arancione ancora in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Esteso l'allerta gialla in quattordici regioni. In ...

LIVE Il Maltempo non molla la morsa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.