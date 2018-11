Magnini | Sono incazzato nero

Squalifica Magnini - l’ex nuotatore è furioso : “sono incazzato nero! Io come Cristiano Ronaldo” : Filippo Magnini Squalificato per 4 anni per doping, ha inveito contro tale decisione all’uscita da tribunale dopo la lettura della sentenza “E’ una sentenza che era già scritta e per questo sono incazzato nero. Il procuratore Laviani mi ha detto al processo, sbattendo i pugni sul tavolo: ‘Basta, ormai questa è una questione personale’. Parliamo di un accanimento, di una forzatura. Faremo sicuramente ...