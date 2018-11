M5S respinge le accuse di ‘maschilismo’ di Boeri | “Aggiungeremo il congedo paternità”

fanpage

: RT @carloalberto: Detto da chi vota i condoni per le case abusive degli elettori di DiMaio, e respinge 800 ml di finanziamento europeo per… - M5S_No_Grazie : RT @carloalberto: Detto da chi vota i condoni per le case abusive degli elettori di DiMaio, e respinge 800 ml di finanziamento europeo per… - MariaKostourou : RT @ottogattotto: 'ora ( #DiMaio ) ci dice che siamo fuori perché diciamo, quello che dicevamo in campagna elettorale' Si accorge solo ora… - MammaNunmat64 : RT @ottogattotto: 'ora ( #DiMaio ) ci dice che siamo fuori perché diciamo, quello che dicevamo in campagna elettorale' Si accorge solo ora… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Il sottosegretario all'Economia Laura Castelli ha replicato al presidente dell'Inps Tito: "Capisco la riflessione che ha voluto aprire, ma, se ci limitiamo a parlare di strumenti economici, nei saldi di bilancio della manovra sono già compresi i fondi per diverse misure a favore della donna. Le norme di dettaglio saranno scritte in commissione, come è giusto che sia".