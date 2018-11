Luigi de Magistris | Costruiamo un fronte popolare democratico | senza confini e

huffingtonpost

(Di martedì 6 novembre 2018) Il sindaco di Napolideè pronto a far partire un nuovo progetto e lancia un appello per "unpolitici predeterminati,recinti tradizionali". Si tratterà di un soggetto politico nuovo, che guarda alle esperienze di sinistra ma allarga i suoi orizzonti. Ma guai a chiamarlo quarto polo, perché, spiega sindaco partenopeo: "Non si deve ricostruire il collage delle fotografie già viste e sconfitte. È il luogo questo in cui l'ingresso è vietato solo a mafiosi, corrotti, corruttori, fascisti e razzisti. Per il resto è vietato vietare".Sarà un soggetto politico molto variegato, ne faranno parte persone, associazioni, comitati, che lottano per i diritti e per il territorio, contro "le organizzazioni criminali e contro le mafie di Stato". Uno sguardo anche a ciò che sta ...