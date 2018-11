LIVE Caruana-De Minaur | Next Gen tennis 2018 in DIRETTA | debutto di fuoco per l’azzurro

oasport

: RT @riccardobisti: TENNIS TIME nell'inedita collocazione del lunedì. 100 minuti tondi con @opocaj33 per parlare di Khachanov, della naziona… - opocaj33 : RT @riccardobisti: TENNIS TIME nell'inedita collocazione del lunedì. 100 minuti tondi con @opocaj33 per parlare di Khachanov, della naziona… - riccardobisti : TENNIS TIME nell'inedita collocazione del lunedì. 100 minuti tondi con @opocaj33 per parlare di Khachanov, della na… - LolloCarini00 : LIVE Qualificazioni Next Gen ATP Finals: Caruana-Giacomini in diretta, cronaca scritta dalle 15 -

(Di martedì 6 novembre 2018) Buonasera, e benvenuti alladel primo incontro di LiamalleGen ATP Finalsin corso di svolgimento a Milano. L’italiano di origini americane debutta contro l’australiano Alex de, numero 31 del mondo, testa di serie numero 2 del torneo e tra i giovani più considerati in assoluto per il prossimo futuro delmondiale. Liam, dopo aver vissuto un anno complicato sia per mancanza di risultati che per continui problemi fisici (addominali ed adduttori), è sceso dal numero 375 al numero 622 del ranking ATP; nonostante questo, vale ben più di quella posizione, come dimostrato nelle qualificazioni italiane, in cui ha superato nel turno finale Raul Brancaccio. Dall’altra parte, Alex de, vent’anni da compiere nel prossimo febbraio, è passato dalla posizione 208 alla 31 del mondo, infilando subito l’accoppiata ...