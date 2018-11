L' Italia si è salvata | per ora | dalle nuove sanzioni contro l' Iran

Il progetto Mediterranea sbarca sul Financial Times : "La nave Italiana di salvataggio dei migranti che sfida Salvini" : "La nave di salvataggio italiana dei migranti che sfida Salvini". Così titola il Financial Times a pagina 3, nella sua edizione odierna, dove descrive l'attività della nave Mare Jonio del progetto 'Mediterranea', con un'intervista ad uno degli organizzatori del progetto, il parlamentare di Leu Erasmo Palazzotto.La nave è stata "comprata e sostenuta da un'ampia coalizione di ong, politici di sinistra, artisti e intellettuali ...

[L'analisi] Ecco chi pagherà davvero il salvataggio di AlItalia - che perde un milione di euro al giorno : Per Alitalia, è stato il giorno dei No. Si è tirata fuori Lufthansa, Eni e Leonardo, l'ex Finmeccanica, hanno fatto sapere di non volerne saper nulla e, se qualcuno pensava di attingere alla Cassa ...

Salvataggio AlItalia pagato da pendolari e contribuenti - rischio danno erariale : se ne occupi la Corte dei Conti : Il Salvataggio Alitalia a carico delle Ferrovie, al quale sta lavorando il governo M5s-Lega, sarà un pasticcio che danneggerà le casse dello Stato, i servizi dei pendolari ferroviari e gli stessi dipendenti compagnia aerea. C'è un evidente rischio di danno erariale: smontano la procedura di vendita sulla quale lavorano da mesi i commissari per nazionalizzare perdite, debito e business fallimentare di un'azienda ...

Salvataggi AlItalia - per lo Stato un conto da 8 - 6 miliardi : Dopo la Lai fondata nel 1946 sotto l’Iri, la Cai del 2008 dei Capitani coraggiosi lanciati da Silvio Berlusconi, la Sai decollata nel 2015 con gli arabi di Etihad e sotto l’occhio benevolo di Matteo Renzi e Luca Cordero di Montezemolo, la vecchia Alitalia non ci abbandona. Malgrado i bilanci disastrosi, sta per rinascere per la quarta volta...

Di Maio e Salvini inventano l’ennesimo salvataggio pubblico di AlItalia - pagano pendolari e contribuenti : Perché i pendolari italiani devono pagare l'ennesimo salvataggio di Alitalia, azienda ormai privatizzata da tempo? Perché i contribuenti devono tornare a mettere soldi in quella che fino a dieci anni fa era la compagnia di bandiera ma oramai è solo una delle tante compagnie aeree private che volano in Italia, e peraltro neanche la principale e la più impegnata nelle tratte degli aeroporti cosiddetti ...

Salvataggio AlItalia/ Ultime notizie : denaro pubblico - con l'ok dell'Ue parte del prestito diventa azioni : Alitalia Salvataggio tramite newco con Mef e Fs, la proposta del Governo. Ultime notizie, le dichiarazioni di Luigi Di Maio, che parla di rilancio della compagnia(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:19:00 GMT)

Salvataggio AlItalia : servirà altro denaro pubblico - e l'ok della Ue - : Lo Stato è pronto a rientrare in Alitalia;: dichiarazioni convergenti di Conte, Salvini e Di Maio riaffermano l'intenzione da parte del governo legastellato di rilanciare, per l'ennesima volta, la ...

AlItalia - Di Maio : “Va rilanciata - non salvata. Bad company? Se ci sarà - non riguarderà lavoratori” : “Alitalia va rilanciata, non salvata. E se dovesse nascere una bad company, questa non riguarderà i lavoratori”. A rivendicarlo il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con i sindacati al Mise a Roma, in merito al progetto di ‘rinazionalizzare’ l’ex compagnia di bandiera, in amministrazione straordinaria da un anno e mezzo, a due settimane dalla scadenza fissata per la ...

Manovra - BCE : l'Italia non potrà essere aiutata fuori da un piano di salvataggio Ue : l'Italia è determinata a proseguire sul sentiero della riduzione del rapporto debito/PIL, lo assicura ancora una volta il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in occasione dell'incontro con il

Conti - la Bce non aiuterà l'Italia : "Serve un piano di salvataggio Ue" : La Bce non muoverà un dito per venire in aiuto dell'Italia qualora il governo o il settore bancario dovessero essere a rischio di liquidità. 'L'intervento ci sarà - hanno riferito fonti dell'Eurotower ...

Reuters : 'Bce non potrà aiutare l'Italia senza un salvataggio Ue' : "La Banca Centrale Europea non potrà soccorrere l'Italia in caso di crisi di liquidità del governo e delle banche, a meno che Roma non entri in un piano di salvataggio della Ue". Lo scrive l'agenzia ...

Manovra - Bce : Italia non potrà essere aiutata fuori da un piano di salvataggio Ue : «La Banca Centrale Europea non potrà soccorrere l'Italia in caso di crisi di liquidità del governo e delle banche a meno che Roma non entri in un piano di salvataggio della Ue». Lo scrive Reuters sul suo sito internazionale, citando cinque fonti vicine alla Bce. Le fonti sottolineano che «le regole Ue consentono alla Bce di aiutare un Paese soltanto nel quadro di un programma di salvataggio europeo»...

Bce : "Aiuti all'Italia in caso di crisi di liquidità? Solo con un piano di salvataggio Ue" : La situazione sui mercati è ancora sotto controllo, ma qualcuno in Europa comincia ad evocare il rischio contagio del 'caso Italia'. Il Fondo monetario internazionale si unisce alle richieste di rispetto delle regole e fonti vicine alla Banca Centrale Europea dicono a Reuters che Francoforte "non potrà soccorrere l'Italia in caso di crisi di liquidità del governo e delle banche a meno che Roma non entri in un piano di ...

Golpe finanziario : 'Italia troppo grande per essere salvata come la Grecia'. Arriva la Troika : A poco varrebbe il 'passo indietro' per i due anni successivi al 2018, in cui il rapporto tra deficit e Pil verrebbe ridotto prima al 2,1% e poi all'1,8%. Fonti della Commissione europea citate dalla ...