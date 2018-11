L' Italia recuperi l' Ici non versata dalla Chiesa Lo ha stabilito la Corte Ue

huffingtonpost

(Di martedì 6 novembre 2018) Lo Statono deve recuperare l'Ici non pagata: è quanto hannoi giudici delladi giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative" nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ritenuto che tali circostanze costituiscano mere "difficoltà interne" all'". Respinto invece ricorso sull'Imu.