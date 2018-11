L’Italia dovrà riscuotere l’Ici non pagati dalla Chiesa | sono circa 4-5 miliardi

essere-informati

: L’Italia dovrà riscuotere l’Ici non versata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011 - ilpost : L’Italia dovrà riscuotere l’Ici non versata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011 - supercocco78 : @a_meluzzi giusto lavorarci con discrezione, prima di aizzare i già tanti pakistani presenti sul nostro territorio… - cerebro84 : L’Italia dovrà riscuotere l’Ici non versata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011 -

(Di martedì 6 novembre 2018)non4-5La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che lo Stato italiano debbal’imposta comunale sugli immobili (Ici) non versatatra il 2006 e il 2011, quando grazie a una deroga decisa dal governo Berlusconi fu in vigore un’esenzione tout court per tutti gli immobili di proprietà della, poi giudicata irregolare. La decisione della Corte di giustizia ribalta due precedenti decisioni della Commissione Europea e del Tribunale dell’Unione Europea, che avevano l’impossibilità del recupero delnon versata per ragioni organizzative.– che dal 2012 è L'articolonon4-5proviene da Essere-Informati.it.