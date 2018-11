Liguria | allerta gialla prolungata

Pioggia e vento - allerta gialla in Liguria : Possibili temporali anche forti in tutta la regione. I fronte della perturbazione dovrebbe passare rapidamente da Levante a Ponente nelle ore centrali della giornata

Oggi un’altra allerta gialla in Liguria : Possibili temporali anche forti in tutta la regione. I fronte della perturbazione dovrebbe passare rapidamente da Levante a Ponente nelle ore centrali della giornata

MALTEMPO - ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA Liguria/ Ultime notizie - torna la pioggia : interessate Piemonte e Veneto - IlSussidiario.net : MALTEMPO, nuova ALLERTA arancione in quattro Regioni d'Italia: ancora pioggia intensa in Piemonte, paura per la piena del fiume Po.

Allerta Meteo Liguria : domani criticità “gialla” per temporali : Dopo alcuni giorni di variabilità tornano le fasi instabili sulla Liguria. La Protezione Civile regionale ha, dunque, diffuso l’Allerta Meteo “gialla” per temporali emanata da Arpal. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte: ZONE A, D: dalle 8 alle 19 di domani, martedì 6 novembre ZONA B: dalle 8 alle 21 di domani, martedì 6 novembre ZONE C, E: dalle 8 alle 24 di domani, martedì 6 novembre L’Allerta riguarda i bacini piccoli ...

Il maltempo non dà tregua : nuova allerta in Liguria - Emilia e Lazio | : Frane, scuole chiuse, paesi isolati e senza elettricità nel Bellunese . Zaia: banche sospendano rate dei mutui. Richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di ...

Maltempo : un morto in Val Badia. Allerta in Veneto e Liguria - piogge e temporali al Centro e al Nord : Ancora morti a causa del Maltempo, che negli ultimi giorni ha provocato 11 vittime. Un uomo di 81 anni, Agostino Paratscha, è morto ad Antermoia, in val Badia, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. La disgrazia è avvenuta nella stessa zona dove nella notte fra domenica e lunedì è morto il vigile del fuoco volontario Giovanni Costa, travolto da un albero. Intanto ...

Liguria - allerta cessata alle 12 | : Noli, smottamento sull’Aurelia: strada interrotta. Cittadini impegnati nella pulizia di strade, negozi e stabilimenti balneari (a

Maltempo : situazione in miglioramento in Liguria - allerta declassata : situazione meteo in miglioramento in Liguria: l’allerta, prevista “arancione” fino alle 16 di oggi su quasi tutta la regione, è stata declassata a “gialla” su tutto il territorio. Il nuovo avviso di criticità cesserà alle 12. Si registrano residue precipitazioni sul Levante. L'articolo Maltempo: situazione in miglioramento in Liguria, allerta declassata sembra essere il primo su Meteo Web.

Liguria - allerta gialla fino alle 12 | : Noli, smottamento sull’Aurelia: strada interrotta. Cittadini impegnati nella pulizia di strade, negozi e stabilimenti balneari (a

Il maltempo è tornato : allerta rossa in Veneto - arancione in Liguria. Pioggia per tutto il weekend : Il maltempo è tornato e accompagnerà l'intera Italia per la prima settimana di novembre. Oggi cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni diffuse. Nel corso della giornata esaurimento dei fenomeni al Nordovest, in Emilia Romagna e sulla Toscana con tendenza a schiarite. Le precipitazioni più intense, anche sotto forma di rovesci o temporali, sono attese all'estremo Nordest, tra Lazio, Abruzzo, Campania e sulla Sicilia. ...

Maltempo - oggi nuova allerta in Lazio - Veneto e Liguria. Gli aggiornamenti in diretta : Il Maltempo non dà tregua: dopo l'ondata eccezionale di inizio settimana, una nuova perturbazione colpisce l'Italia con mareggiate e venti forti. Piogge e temporali da Nord a Sud...

Maltempo - nuova allerta in Lazio - Veneto e Liguria : Il Maltempo non dà tregua: dopo l'ondata eccezionale di inizio settimana, una nuova perturbazione colpisce l'Italia con mareggiate e venti forti. Piogge e temporali da Nord a Sud...

Maltempo - allerta rossa in Veneto e temporali in tutta Italia. E il mare grosso preoccupa la Liguria : Negli ultimi giorni il Maltempo ha provocato 11 morti, ma l’allerta continua a essere alta in molte regioni d’Italia, specie al Nord. L’avviso meteo della Protezione civile indica allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Liguria e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. Ci saranno rovesci di forte intensità, fulmini, ...

Maltempo Liguria - allerta arancione anche per oggi/ Ultime notizie - Toti "Danni per 20 milioni di euro" - IlSussidiario.net : Maltempo in Liguria, scatta allerta meteo arancione a Genova e Ponente: Ultime notizie. Rapallo e Portofino ko, Cinque Terre devastate