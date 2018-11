Leo | sì o no? Valverde lascia il dubbio «Deciderò all' ultimo | non lo rischierò»

Maltempo Sicilia : trovati indumenti del pediatra Giuseppe Liotta scomparso vicino CorLeone : Ritrovato dai Carabinieri di Corleone (Palermo) il giubbotto e altri indumenti di Giuseppe Liotta, il medico pediatra palermitano di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera lungo la Statale da Ficuzza a Corleone interrotta in diversi punti per il Maltempo. Sabato notte è stata ritrovata anche la macchina.Continua a leggere

Storie Italiane - paura per ELeonora Daniele : per l'inviata nel quartiere dello spaccio finisce malissimo : Minacciata e "invitata" ad andare via. È quanto è accaduto alla troupe del programma Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1 nel corso di un'inchiesta nel quartiere Librino a Catania. La ...

Mercato NBA - si parla già di free agency : i Clippers sono avanti nella corsa a Leonard : Mercato NBA, Kawhi Leonard ha diverse possibilità al vaglio in vista della prossima estate: i Clippers sono in pole Mercato NBA, la stagione è iniziata da poche settimane, ma già si fa un gran parlare della prossima accesissima free agency che cambierà volto alle franchigie. Uno tra i cestisti più ambiti nella prossima estate sarà di certo Kawhi Leonard, attualmente in forza a Toronto ma in scadenza di contratto. Secondo ESPN i Clippers ...

NBA – Kawhi Leonard spiazza tutti : “io non sono mai stato fan dei Lakers! Il mio idolo era Allen Iverson” : Kawhi Leonard spiazza i fan di L.A.: il cestista dei Raptors, apparentemente ‘promesso’ ai Lakers la prossima estate, ha ammesso di non essere mai stato fan dei giallo-viola Qualche mese fa, Kawhi Leonard aveva spiazzato tutti rilasciando delle dichiarazioni chiare e semplici che suonavano un po’ come un ‘consiglio’, rivolto a qualsiasi franchigia volesse prelevarlo dagli Spurs: “l’anno prossimo giocherò a Los Angeles”. I ...

Calciomercato Milan - non solo Ibrahimovic : c’è un altro nome clamoroso sul taccuino di Leonardo : Calciomercato Milan, Leonardo alle prese con diverse piste per l’attacco rossonero che verrà puntellato nella sessione di mercato invernale Calciomercato Milan, si fa un gran parlare dell’ipotesi Ibrahimovic per la sessione di gennaio, ma occhio ad un altro nome che sta circolando in queste ore attorno al club rossonero. Si tratta di una altro ex illustre che sta ritrovando un ottimo stato di forma, stiamo parlando del ...

Incidente sulla Noto Palazzolo : muore Corrado Leone : Il 34enne Corrado Leone ieri pomeriggio mentre viaggiava a bordo di una moto si è scontrato con una mucca ed è morto sulla Noto Palazzolo.

Due vini trentini tra i migliori 10 di tutte le guide : sono il San Leonardo e il Trento DOC Madame Martis : Senza alcun timore, proprio per sfidare il complicato mondo del bere, le dinamiche del mercato, l'altrettanta gelosia che spinge alcuni critici ad essere più o meno campanilisti . Ebbene, tra i ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quinta giornata. Perugia e Modena volano con Leon e Zaytsev - Civitanova-Trento 3-2 : Oggi pomeriggio si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Siamo nel bel mezzo di un tour de force visto che si è giocato giovedì e poi le squadre torneranno in campo tra tre giorni per un nuovo turno infrasettimanale. Perugia si conferma al comando della classifica generale con un punto di vantaggio su Modena, spettacolo nel big match tra Civitanova e Trento dove non sono ...

Judo - Europei Under 23 : ELeonora Geri sul trono continentale nei +78 kg! Giorgia Stangherlin è terza nei -78 kg : La Nazionale Italiana di Judo ha chiuso nel migliore dei modi i Campionati Europei Under 23 di Gyor (Ungheria) grazie alla splendida medaglia d’oro di Eleonora Geri nei +78 kg e al meraviglioso bronzo di Giorgia Stangherlin nei -78 kg. La toscana classe ’96 ha cominciato il suo cammino nel tabellone dei +78 con un successo sulla turca Kubranur Esir (medaglia di bronzo agli Europei Juniores), per poi avere la meglio ai quarti di ...

Maltempo Sicilia - pediatra disperso a CorLeone : continuano le ricerche : continuano nel palermitano le ricerche del pediatra disperso a Vicari, di cui non si hanno più tracce mentre stava andando al lavoro. Giuseppe Liotta, 40 anni di Palermo, si stava recando in ospedale, per prendere servizio: si sono perse le tracce sulla statale 18 mentre cercava di raggiungere l’ospedale di Corleone, dove lavorava. La sua auto è stata ritrovata, chiusa a chiave, tra Ficuzza e Corleone. I suoi familiari hanno raccontato che ...

I lavori delle star prima del successo : allestitori di set porno - truccatrici di defunti - domatori di Leoni : Le star non sono nate tali e, molto spesso, nel loro curriculum contano lavori normalissimi, talvolta finanche bizzarri. A stilare la classifica dei più lavori più strani delle stelle del mondo dello spettacolo è stato il sito Insider: Brad Pitt indossava un costume da pollo per reclamizzare un fast-food, Whoopi Goldberg truccava i morti, Meghan Fox si travestiva da banana gigante per pubblicizzare un negozio di frullati in ...

I lavori delle star prima del successo : allestitori di set porno - truccatrici di defunti - domatori di Leoni : Nel passato delle stelle del mondo dello spettacolo ci sono spesso lavori normalissimi, a volte bizzarri

Allestitori di set porno - truccatrici di defunti - domatori di Leoni : i lavori delle star prima del successo : Le star non sono nate tali e, molto spesso, nel loro curriculum contano lavori normalissimi, talvolta finanche bizzarri. A stilare la classifica dei più lavori più strani delle stelle del mondo dello spettacolo è stato il sito Insider: Brad Pitt indossava un costume da pollo per reclamizzare un fast-food, Whoopi Goldberg truccava i morti, Meghan Fox si travestiva da banana gigante per pubblicizzare un negozio di frullati in ...

Silvio Berlusconi : “Governo è Armata BrancaLeone - Salvini resta alleato con FI” : In occasione della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa torna a parlare Silvio Berlusconi, che attacca ancora il governo guidato da Giuseppe Conte ed esclude che nel prossimo futuro possa andare in porta un'alleanza anche elettorale fra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini.Continua a leggere