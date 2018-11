Legge Merlin 20 09 1958 che ha abolito le Case d’Appuntamento E’ ancora attuale?

laragnatelanews

(Di martedì 6 novembre 2018) Sono appena passati Sessanta anni dalla famosa “”, approvata dal Parlamento italiano nel mese di febbraio deled entrata in vigore nello stesso anno il 20 settembre dopo varie peripezie. Ebbene sì, la Senatrice socialista Lenaha lottato tanto – dieci anni – per ottenere l’approvazione di questache hala regolamentazione della prostituzione in Italia e di conseguenza ha imposto la chiusura delledi tolleranza ochiuse. L’intento della Senatrice, in realtà, non era quello di arrivare all’abolizione delladel 1883 che imponeva la prostituzione sotto il controllo dello Stato, ma quello di far valere i diritti civili delle donne e l’emancipazione femminile in un periodo in cui l’allora Ministro degli Interni Mario Scelba vietava l’uso del bikini sulle spiagge italiane (1948) e il pilastro del conformismo italiano erail ...