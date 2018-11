Lega Pro | Ghirelli eletto presidente | Cristiana Capotondi sarà vice

Serie C - è ufficiale : Francesco Ghirelli presidente della Lega Pro : ROMA - La Lega Pro ha il suo nuovo presidente. È ufficiale l'elezione di Francesco Ghirelli, candidato unico, che ha ricevuto 48 preferenze, 7 schede bianche ed una nulla. Tra le società di Serie C ...

Ufficiale : Francesco Ghirelli è il nuovo presidente della Lega Pro : ROMA - Francesco Ghirelli è il nuovo presidente della Lega Pro . È arrivata l'ufficialità dopo la conclusione delle votazioni che lo hanno eletto con 48 preferenze, 7 schede bianche ed una nulla. Tra ...

Ufficiale - Ghirelli presidente della Lega Pro : la Capotondi sarà suo vice : Francesco Ghirelli è stato eletto ufficialmente presidente della Lega Pro: tra i suoi vice anche l'attrice Cristiana Capotondi. L'articolo Ufficiale, Ghirelli presidente della Lega Pro: la Capotondi sarà suo vice è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I leghe nazionali si schierano contro il progetto della SuperLega : L'associazione European Leagues ribadisce la propria contrarietà al modello degli sport USA e sottolinea la centralità dei campionati nazionali L'articolo I leghe nazionali si schierano contro il progetto della SuperLega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley SuperLega 2018-2019. Sesta giornata. Quanti incroci nell’ultimo turno infrasettimanale! Perugia alla prova Vibo : Si intrecciano i destini delle squadre di vertice con quelli delle formazioni il cui obiettivo è la salvezza o la conquista di un posto nei play-off nella Sesta giornata di Superlega che è anche l’ultima della stagione che si disputa (tra domani e giovedì) in una giornata non festiva. La capolista e dominatrice incontrastata del primo scorcio di stagione, la Sir Safety Perugia si sottopone alla prova Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La ...

Volley SuperLega 2018-2019. Sesta giornata. Quanti incroci nell’ultimo turno infrasettimanale! Perugia alla prova Vibo : Si intrecciano i destini delle squadre di vertice con quelli delle formazioni il cui obiettivo è la salvezza o la conquista di un posto nei play-off nella Sesta giornata di Superlega che è anche l’ultima della stagione che si disputa (tra domani e giovedì) in una giornata non festiva. La capolista e dominatrice incontrastata del primo scorcio di stagione, la Sir Safety Perugia si sottopone alla prova Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La ...

Giustizia - controproposte Lega Via l'udienza preliminare e poi... : Eliminazione dell'udienza preliminare, abbattimento dei costi e allungamento della prescrizione ma solo per alcuni reati. Ecco la controproposta della Lega al M5s in materia di Giustizia Segui su affaritaliani.it

Roma - gioielleria rapinata e proprietarie Legate : I due malviventi hanno agito in maniera calcolata riuscendo a rapinare una gioielleria di Roma Eur, un quartiere che fino al pomeriggio di ieri era ritenuto sicuroA pagarne le conseguenze sono state le due proprietarie della gioielleria Petrelli sita in Viale Europa che, nel pomeriggio di ieri hanno ricevuto la visita di due malviventi. Hanno agito a volto scoperto, non preoccupandosi delle telecamere di videosorveglianza. Sono entrati, uno ...

Perché la prescrizione nei processi fa litigare Lega e Movimento 5 stelle : Ancora tensioni nel governo, M5S e Lega si ritrovano ai ferri corti sulla prescrizione nel ddl anticorruzione: qual è il...

Prescrizione - M5S cambia solo il titolo dell'emendamento : prosegue lo scontro con la Lega : Francesca Businarolo e Francesco Forciniti hanno ritirato l'emendamento sulla Prescrizione. Dunque il M5S ha ceduto alle pressioni dell'alleato di governo? In realta' tutt'altro, perché i relatori del ddl anticorruzione non hanno fatto altro che presentarne un altro, identico al primo, cambiando soltanto il titolo. Anzi, per essere più precisi, integrando il titolo del provvedimento evitando equivoci Legati all'estraneita' del testo della ...

Braccio di ferro nel governo : su sicurezza e processi si "pesano" Lega e M5s : I partiti di maggioranza litigano sulla riforma della prescrizione mentre sul decreto sicurezza va in scena l'ennesimo...

Prescrizione - ritirato e riproposto emendamento M5S. Lega dice no : Su tutti i punti del ddl anti-corruzione «Lega e M5s possono trovare un accordo» perché «condividono i principi», mentre «rimane il dissenso sulla...

Prescrizione - ritirato e riproposto emendamento M5S. Lega dice no : Su tutti i punti del ddl anti-corruzione «Lega e M5s possono trovare un accordo» perché «condividono i principi», mentre «rimane il dissenso sulla...

M5s ritira e ripropone l'emendamento sulla prescrizione | Lega : "Rimane il dissenso" : Ddl anticorruzione, il nuovo testo dei relatori sullaprescrizione e' identico a quello ritirato e cambia solo iltitolo. Per superare l'ostacolo dell' inammissibilita' perestraneita' di materia, si modifica il titolo del ddl aggiungendo"nonche' in materia di prescrizione del reato