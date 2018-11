Le notizie di oggi – La bomba sulla panchina del Genoa

calcioweb.eu

: Buone notizie dalla Cina per gli agricoltori siciliani! Da oggi le nostre produzioni agricole potranno volare in Ci… - Mov5Stelle : Buone notizie dalla Cina per gli agricoltori siciliani! Da oggi le nostre produzioni agricole potranno volare in Ci… - Agenzia_Ansa : #Usa, piano di cyberattacco se i russi interferiranno. Via libera a controffensiva online,ad oggi 160 tentativi hac… - LegaSalvini : Dl Sicurezza, #Salvini: 'Regalo agli italiani, passerà oggi' -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) E’ una situazione paradossale in casa, la squadra aveva iniziato bene la stagione, poi il clamoroso esonero di Ballardini, davvero senza un valido motivo. Il presidente Preziosi ha deciso di affidare al Juric, l’inizio è stato davvero clamoroso con il pareggio sul campo della Juventus, poi un percorso deludente che si è conclusa con la debacle contro l’Inter ma soprattutto da sottolineare l’incredibile cambiamento di Piatek che si è bloccato dal punto di vista realizzativo. Nel frattempo ladi Juric è già in bilico ed il tecnico potrebbe giocarsi le chance nel match contro il Napoli, in caso di esonero circola un nome clamoroso per l’eventuale sostituto: Claudio Ranieri. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LESEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Ledi– Ladel ...