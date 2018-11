Le 10 banconote più curiose del mondo

wired

(Di martedì 6 novembre 2018) Trasparenze australiane100 mila miliardi di dollariLa banconota più bella150 anni di CanadaL'omaggio dell'Irlanda del Nord a George BestLa creatività del KazakistanLe Fiji e lo sportLontre scozzesiMadagascar, tra architettura e naturaLepixelate della NorvegiaSiamo abituati a maneggiarle ogni giorno, scambiandole, ri-scambiandole e talvolta schiacciandole senza troppa accortezza nel nostro portafoglio. Eppure in qualche modo anche lepossono essere considerate un’opera di tecnologia e creatività, se non addirittura delle vere e proprie forme d’arte. Proprio in questi giorni, per esempio, in Australia ha iniziato a circolare un nuovo biglietto da 50 dollari dalle caratteristiche assolutamente singolari: oltre a presentare da un lato il volto dello scrittore e inventore aborigeno David Unaipon e dall’altro la prima donna eletta al Parlamento ...