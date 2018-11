calcioweb.eu

: #Lazio, rinnova il #ds #Tare: è lui il vero artefice della crescita biancoceleste nell'ultimo decennio - CalcioWeb : #Lazio, rinnova il #ds #Tare: è lui il vero artefice della crescita biancoceleste nell'ultimo decennio - infoitsport : Lazio, Tare rinnova fino al 2020. Stamattina visita ad Auschwitz - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Lazio avanti con #Tare: è fatta per il rinnovo di contratto -

(Di martedì 6 novembre 2018) Con Lotito si sa, è difficile averci a che fare e qualunque sodalizio è stato destinato a durare più o meno relativamente. Qualunque tranne uno, quello con il direttore sportivo Igli, ile proprionell’ultimo decennio. Dopo essere stato giocatore e aver chiuso la carriera proprio con la maglia degli aquilotti, l’albanese è rimasto in società proprio su proposta di Lotito, che in breve tempo lo ha anche trasformato da club manager a direttore sportivo (nel 2009ha conseguito il diploma di ds a Coverciano). In queste vesti l’ex centravanti ha compiuto magie paragonabili a quelle realizzate in campo dai top player di tutto il mondo. Volendo tralasciare Immobile, strappato al Napoli e già in rete 76 volte in poco più di 100 presenze, sono tanti gli affari conclusi da. Si pensi a Wesley Hoedt, sbarcato a Roma a ...