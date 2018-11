Laudato qui | l' ambiente non può aspettare

huffingtonpost

(Di martedì 6 novembre 2018) Un San Francesco preoccupato, tra rifiuti di ogni genere, con una mano sulla testa e una su di una pala pronto a "ripulire" i disastri ambientali causati dall'incuria dell'uomo è questa la copertina del mensile dei frati di Assisi. La prima pagina della rivista san Francesco di novembre riporta la vignetta provocatoria, nata dalla matita di Antonio Sullo, con il titolo "qui", un Francesco che si ritrova a ripulire il mondo e un'esortazione: l'non può.Tra i tanti risvolti, i tanti approfondimenti, le tante strade di ricerca che propone l'Enciclicasi', vi è una domanda che rappresenta il cuore del documento: "Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre". Viene da chiedersi: Che futuro daremo ai nostri figli? Una questione ...