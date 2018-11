Champions - con o senza Messi è la notte delle stelle : l'Inter alla prova di maturità contro il Barcellona : Spalletti ha chiesto una partita di personalità e coraggio: ai nerazzurri potrebbe andar bene anche un pari, ma...

Approvata la Missione Lucy alla scoperta delle origini del Sistema Solare : La Nasa annuncia l'inizio dello sviluppo per la Missione Lucy del 2021 . La navicella sarà protagonista di una Missione di 12 anni presso gli asteroidi troiani in orbita con Giove. Capo del programma ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 5 a venerdì 9 novembre 2018 – Ricette e rubriche. : Nona settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Andrea Lo Cicero. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 5 a venerdì 9 ...

Diablo Immortal : il creatore del primo Diablo invita i fan a provare il gioco prima di giudicarlo : Dopo aver annunciato Diablo: Immortal (titolo esclusivo per il mercato mobile), Blizzard si è trovata di fronte ad una community non proprio entusiasta, in molti infatti sono rimasti delusi in quanto si aspettavano un remake dei classici Diablo, e un titolo mobile era l'ultima cosa su cui avrebbero scommesso.Come riporta PC Invasion, David Brevik (creatore dei classici Diablo ed ex presidente di Blizzard North) ha invitato tutti i fan ad essere ...

Dacia Duster GPL - la prova de Il Fatto.it – Il bello del suv a gas – FOTO : Se quasi ovunque, in Italia come in Europa, è guerra al diesel e i prezzi (iniziali e di mantenimento) di elettriche e ibride sono ancora proibitivi per molti automobilisti, ecco riaffacciarsi la valida e parsimoniosa alternativa del GPL. I dati Unrae confermano l’apprezzamento per questo tipo di alimentazione: 96.453 unità immatricolate da gennaio a settembre 2018, contro 64.443 ibride. Con l’introduzione sul nuovo Duster ...

La prova del cuoco : Anche Samuel Peron e Margherita Granbassi nella giuria della nona settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 5 novembre parte la nona settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Lo storico programma del mezzogiorno di Rai1 torna con un nuovo carico di ricette, di consigli, di viaggi attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato dalla sua condottiera e conduttrice, Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi ...

Lega la colonnina del parchimetro all'auto e prova il furto : arrestato 43enne napoletano : Ha Legato alla sua auto la colonnina del parchimetro con l'intento - secondo la ricostruzione degli investigatori - di portarla via. Per questo un 43 anni di Acerra è stato arrestato dai carabinieri. ...

Cupra Ateca : prova su strada del SUV sportivo con 300CV : Il c ambio DSG 7 rapporti a doppia frizione non tradisce mai: è sempre preciso e docile ma appena si sposta il selettore del 4DRIVE su Sport, Race o Cupra tira fuori il suo lato più sportivo. Il ...

Genoa - Juric 'riprova' a sbancare San Siro : dopo la delusione col Milan darà battaglia all'Inter : Genoa, Ivan Juric si ripresenterà a San Siro con la sua squadra, pronto a mettere il bastone tra le ruote alla rodata Inter di Spalletti ' L'Inter ha fatto grandi passi in avanti come gioco, con il ...

La Cgil di Marsala interviene sulla mancata approvazione del bilancio consolidato : 'E' necessaria un'assunzione di responsabilità per sbloccare lo stallo burocratico-amministrativo che si sta frapponendo all'approvazione del bilancio consolidato'. E' quanto chiede la Camera del ...

Genoa - Juric “riprova” a sbancare San Siro : dopo la delusione col Milan darà battaglia all’Inter : Genoa, Ivan Juric si ripresenterà a San Siro con la sua squadra, pronto a mettere il bastone tra le ruote alla rodata Inter di Spalletti “L’Inter ha fatto grandi passi in avanti come gioco, con il tempo Spalletti ha messo dentro giocatori forti che hanno fatto un salto di qualità. Contro la Lazio mi hanno impressionato per la padronanza del campo, sono una squadra veramente forte“. Sono le parole di elogio per i prossimi ...

Le banche italiane superano la prova dello stress test : I principali istituti di credito italiani sono stati promossi dall'Eba, l'Autorità bancaria europea. La Bce: “La grandi...

Apple iPhone XR - il modello colorato di Apple - alla prova dei fatti. Non è male ma costa troppo : Vi state chiedendo se il vostro prossimo smartphone Apple sarà il modello XR, la versione “meno costosa” di iPhone, o l’XS, evoluzione di iPhone X? Per aiutarvi nella scelta pubblichiamo la nostra prova del modello XR, che ha messo in luce prestazioni paragonabili a quelle dei fratelli maggiori XS e XS Max, una buona autonomia e un comparto fotografico convincente. Peccato per il prezzo di 899 euro, che a nostro avviso è troppo ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi piange in diretta nella settimana nera dopo le botte di Antonella Clerici : settimana intensa per Elisa Isoardi. La polemica in distanza sugli ascolti della prova del cuoco con Antonella Clerici (e poi Anna Moroni) e la vecchia guardia del programma di Raiuno, quella ravvicinata per i veleni su Casimiro Lieto, il suo autore di fiducia che Matteo Salvini vorrebbe alla direzione di Raidue nel giro di nomine di viale Mazzini. --E così martedì 30 ottobre hanno fatto "rumore" le lacrime in diretta della bella ...