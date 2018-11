La proprietà del Milan vuole Wenger

Maltempo Palermo - il proprietario della villa di Casteldaccia : “Già alluvionata nel 2008” : La villetta di Casteldaccia (Palermo) dove nella notte tra sabato e domenica hanno perso la vita 9 persone, era già stata devastata da un’esondazione del fiume Milicia: lo ha raccontato a Repubblica il proprietario, Antonino Pace, un impiegato di 57 anni. “Il fiume – racconta Pace – andò in piena e invase tutto, il giardino, la casa, distrusse tutti i mobili, fece un sacco di danni. Ho perso tutto, non ho avuto nessun ...

Manlio Cerroni - proprietario della discarica di Malagrotta - è stato assolto dall’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti : Manlio Cerroni, 91 anni, è stato assolto dall’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Cerroni, che è molto famoso a Roma e nel Lazio, era stato a lungo presidente del consorzio Colari, la società di gestione della

Casteldaccia - ricorso al Tar dei proprietari della villetta abusiva estinto nel 2011. Da allora poteva essere abbattuta : Ha ragione il sindaco Giovanni Di Giacinto: la villetta era abusiva, il Comune di Casteldaccia aveva ordinato la demolizione ma i proprietari si erano opposti e avevano presentato ricorso al Tar. Così l’abbattimento dell’abitazione a meno di 150 metri dal letto del fiume Milicia, una fiumara dimenticata da tutti fino a quando sabato sera si è ingrossata a dismisura uccidendo 9 persone, era stato bloccato. Ma per ...

Slot machine vietate a Fontivegge e nei locali di proprietà del Comune : ... legge finanziaria 2006, legge di stabilità 2013 e decreto del Ministero dell'economia e finanze del 2011, . Per ciò che concerne la legge regionale del 2014, oltre alle distanze ed al tema dei ...

Livorno - il Comune confisca le foresterie del re degli yacht vendute come case. I proprietari : “Noi beffati e unici puniti” : Il nuovo lungomare di Livorno, la Porta a Mare, a due passi dal porto mediceo, nacque all’inizio degli anni Duemila dalle ceneri del vecchio cantiere navale, poi fallito. C’è un piccolo cantiere per yacht di lusso, della Azimut Benetti di Paolo Vitelli (tra l’altro ex senatore di Scelta Civica), ci sono i negozi, qualche supermercato. E poi c’è una parte immobiliare. Sui cartelli immobiliari affissi ai portoni si legge: ...

Leicester - il figlio del proprietario : 'Porterò avanti la sua visione e i suoi sogni' : 'Quello che è successo mi ha fatto capire quanto fosse importante mio padre per molte persone in tutto il mondo e sono commosso da quante persone lo hanno tenuto vicino ai loro cuori', ha detto. 'Da ...

Calabria : Capitale non è proprietà privata del Movimento 5 Stelle : Roma – “La Capitale d’Italia non e’ proprieta’ privata del Movimento 5 Stelle e non puo’ restare sotto sequestro di un sindaco e di una Giunta chiaramente inadeguati. Ci interessano poco le schermaglie a livello locale tra i partiti che sono alleati al governo, cio’ che davvero dovrebbe interessare a tutti e’ la lunga antologia di disastri che sta vivendo la Citta’, ormai in stato di totale ...

Il memoriale per il proprietario del Leicester City : Le foto dei fiori e lettere lasciati fuori dallo stadio di Leicester, e di chi passa di lì per ricordare il presidente della squadra Vichai Srivaddhanaprabha, morto in un incidente aereo The post Il memoriale per il proprietario del Leicester City appeared first on Il Post.

Disastro a Leicester : l'elicottero del proprietario del club precipita ed esplode fuori dallo stadio | Video : Dramma in casa Leicester. Un elicottero di proprietà del patron del club di calcio inglese, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato mentre era in fase di decollo vicino allo stadio delle Foxes, subito evacuato, dopo il match di Premier League contro il West Ham