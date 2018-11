La passione mi guida | Giada Franceschini

gqitalia

(Di martedì 6 novembre 2018) Ho iniziato a correre assolutamente per caso. Non per ragioni di benessere psico-fisico né per fini estetici, ma perché a 17 anni, ancora senza patente, volevo raggiungere un luogo vicino a casa nel quale sapevo che avrei visto quel rosso acceso che invade il cielo al tramonto. Il motivo per cui corro ora è fondamentalmente lo stesso, inseguo tramonti. Passo le mie giornate davanti a un computer, ragion per cui non vedo l’ora di finire, infilarmi le scarpe da corsa, prendere l’auto, raggiungere i luoghi lontani dal caos della città, e correre finché non diventa buio. Avvicinandomi al sole che scende, a volte dietro la città, altre volte dietro le colline, sento pian piano la mente che si libera e il mio obiettivo si avvicina. Corro, continuo a correre finché non posso dirmi soddisfatta di aver vinto la sfida con me stessa. Può trattarsi di migliorare un tempo o una distanza; oppure può ...