La lettera di Alessio per Buffon | Vienimi a trovare in ospedale Gigi

(Di martedì 6 novembre 2018) Gianluigiha sempre dimostrato di essere un campione in campo e fuori. L'ex portiere della Juventus ed attuale estremo difensore del Psg si è reso sempre protagonista, in silenzio, di tante iniziative benefiche. Il 40enne di Carrara, sicuramente, anche questa volta accoglierà l'appello di un giovane ragazzo,Carillo, di soli 14 anni ine in attesa di un urgente trapianto di cuore. Il giovane è ricoverato da ormai tre mesi presso il reparto di cardiochirurgia infantile dell"Monaldi, ha scritto unaindirizzata ae postata poi sui social dal medico Andrea Petraio.Il sogno diè quello di incontarare il suo più grande idolo Gianluigi: "La mia stanza da letto, di giochi e di studio è diventata una stanza dima per fortuna grazie all"ausilio di un cuore meccanico alberga in me la forte speranza di ritornare al più presto ...