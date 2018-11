La Festa del Torrone di Cremona dal 17 al 25 novembre

Montone - la Festa del Bosco vince la la sfida contro la pioggia : ... sia quello della sicurezza, protezione civile, allestimenti, mobilità, animazione, cultura, conferenze, taverne, escursioni, proiezioni, giochi, musica e spettacoli. Montone ha visto le sue strade ...

Napoli - l'intero quartiere in Festa per l'arrivo di Cavani e del Psg : Via San Giovanni a Carbonara in fibrillazione fin dalle prime ore del mattino per l'arrivo del Paris Saint Germain di Cavani e Mbappé. I parigini non sono comunque il Real, anche se...

Roma : 10-11 novembre Festa trentennale parco dell’Appia Antica : Roma – Un nuovo piano di gestione e 1.213 ettari in piu’ di territorio protetto. Forte dei due importanti obiettivi raggiunti tra luglio e ottobre del 2018, il parco Regionale dell’Appia Antica chiama i cittadini Romani e del Lazio ad unirsi ai festeggiamenti per il trentennale di uno dei luoghi simbolo della speciale armonia tra natura e archeologia che contraddistingue la capitale. La festa, che si terra’ nel polmone ...

Ferrari - Finali Mondiali 2018 : in scena a Monza la strepitosa Festa della Casa del Cavallino Rampante [FOTO] : Nella giornata conclusiva il paddock è stato letteralmente invaso dagli appassionati e fan che hanno potuto ammirare l’intera gamma stradale e quaranta vetture leggendarie Oltre 30.000 persone hanno raggiunto l’Autodromo Nazionale di Monza per la giornata conclusiva delle Finali Mondiali Ferrari, in cui sono stati assegnati i titoli Mondiali delle quattro classi del Ferrari Challenge ed è andato in scena un grandioso show che ha visto ...

Finali Mondiali Ferrari : grande Festa per tifosi e appassionati del cavallino rampante : ... la 312 F1-66 con cui Ludovico Scarfiotti conquistò l'ultima vittoria di un pilota italiano, la Ferrari 312T di Niki Lauda che fu campione del mondo nel '75, la Ferrari 312 T4 e la 87/88C con cui ...

Equitazione - FEI World Cup Driving Lione 2018 : successo dell’elvetico Jérome Voutaz - rovinata la Festa olandese : Si è disputata a Lione, in Francia, la prima tappa della FEI Driving World Cup di Equitazione: a rovinare la festa olandese, con gli Orange che avevano monopolizzato i primi tre posti in qualifica, ci ha pensato lo svizzero Jérome Voutaz, che dopo essersi guadagnato il drive-off per il rotto della cuffia ha messo in riga gli olandesi Koos De Ronde e Bram Chardon. L’elvetico Voutaz ha chiuso la prova di spareggio in 163.52, mentre De Ronde ...

I cori dei bambini hanno fatto da cornice alla Festa del 4 novembre : Prato, in piazza Santa Maria delle Carceri la cerimonia militare. Il messaggio del presidente Mattarella letto dal prefetto Scialla

Giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unita' nazionale/a Perugia - questa mattina - la cerimonia all'Ara Pacis di via Masi : UMWEB, Perugia. Si sono svolte questa mattina all'Ara Pacis di Via Masi a Perugia le celebrazioni ufficiali per la Giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unità nazionale. Oltre ai massimi ...

Tutti da Vincenzo Bocciarelli - per la Festa della diretta : Tripudio di sapori e aromi della Sardegna per l'attore Vincenzo Bocciarelli, che ha voluto festeggiare il successo della sua trasmissione tv dedicata al cinema insieme agli amici più cari. Si sono ...

Maltempo - vittime a Palermo : bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio alla Festa delle Forze Alrmate : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto che nella giornata di oggi e in quella di domani siano esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali in segno di lutto per le vittime del Maltempo a Casteldaccia e Vicari. “Mi sembra un atto doveroso esprimere la nostra vicinanza alla comunità di Casteldaccia e a tutte le comunità colpite da questa tragedia. Anche per questo, rivolgo un invito ai colleghi sindaci perché ...

4 novembre - Giornata dell’Unità Nazionale : ecco perché è Festa : perché festeggiamo il 4 novembre? La risposta in apparenza è semplice: si tratta della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate riconosciuta come tale perché da quel giorno, di ormai 100 anni fa, entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti firmato dall’Impero austro-ungarico e dal Regno d’Italia. Fu la fine della Prima Guerra Mondiale e l’Italia, come alleata alla Triplice Intesa, formata da Regno Unito, Francia e Russia, era tra le ...