La data di uscita del libro di Gears of War potrebbe coincidere con quella di Gears 5

Nessun timore per Huawei P10 Lite e P20 Lite su Android Pie : la probabile data di uscita : In questi giorni si parla moltissimo di smartphone Huawei e Honor che si apprestano a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie e, per forza di cose, si è accentuato il timore da parte dei possessori di un Huawei P10 Lite o P20 Lite. Mai, infatti, questi modelli sono finiti in discorsi riguardanti beta o rollout definitivi (vedere per credere il nostro articolo di ieri), al punto da indurmi oggi 3 novembre ad analizzare meglio ...

Frozen 2 - anticipata la data di uscita del sequel : Uscito nel 2013, Frozen è stato uno dei successi più clamorosi per quanto riguarda i film d’animazione degli ultimi anni, guadagnando più di un miliardo di dollari in tutto il mondo e aggiudicandosi un seguito davvero accanito. L’atteso seguito dell’avventura della regina del ghiaccio Elsa e della sorella Anna è previsto per la fine del 2019, ma i fan potranno gioire ulteriormente: la Disney ha infatti annunciato di aver ...

Titolo ufficiale e data d’uscita del nuovo album di Avril Lavigne - prodotto con l’aiuto dell’ex marito Chad Kroeger : Il 2019 sarà l'anno del debutto del nuovo album di Avril Lavigne, atteso dai fan della cantautrice canadese ormai da molti anni. In un'intervista radiofonica, l'ex enfant prodige canadese ha confermato che l'album prende il Titolo dall'attuale singolo, il brano apripista Head Above Water, e ha accennato per la prima volta alla sua uscita, che avverrà nel mese di febbraio. Una decisione comprensibile quella di intitolare l'intero album come ...

La patch 6.21 di Fortnite è stata rinviata e ha una nuova data di uscita : Come spesso accade nella giornata di mercoledì, molti giocatori di Fortnite si aspettavano la classica manutenzione delle 10:00 (ore italiane) e l'arrivo di una nuova patch con novità più o meno sostanziali. In questo caso la novità più attesa erano i Palloncini ma a quanto pare bisognerà attendere ancora alcune ore.Come segnalato da FortniteIntel, Epic Games ha infatti confermato attraverso Twitter che a causa di un problema scovato all'interno ...

LEGO Harry Potter : Collection per Nintendo Switch e Xbox One ha una data di uscita : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group hanno annunciato oggi il lancio di LEGO Harry Potter: Collection per Nintendo Switch e Xbox One, che riunisce in un unico pacchetto i vendutissimi videogiochi LEGO Harry Potter: Anni 1-4 e LEGO Harry Potter: Anni 5-7 in versione rimasterizzata. Il gioco sarà disponibile in Italia dal 2 novembre.Sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, LEGO ...

OnePlus 6T : prezzo - scheda tecnica e data di uscita : OnePlus è una delle aziende più in crescita nel panorama smartphone. Nata come startup con l’obiettivo di realizzare telefoni super-competitivi alla metà del prezzo dei top di gamma, l’azienda ha consolidato il proprio percorso di crescita trasformandosi in una delle realtà da tenere d’occhio per la qualità dei suoi dispositivi. E se OnePlus 6, che ha comunque abbattuto ogni record di vendita dell’azienda cinese con un ...

Annunciata la data di uscita di God Eater 3 : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che God Eater 3 sarà disponibile dall'8 febbraio 2019 per PlayStation 4 e PC Digital.Insieme alla data di uscita, è stato anche svelato un nuovo trailer che aggiunge nuovi dettagli alla storia.In un mondo devastato dagli Aragami, orrende creature che vivono solamente per distruggere e divorare, gli Adaptive God Eater sono obbligati a combattere per difendere le speranze dell'umanità.Read ...

Xiaomi Mi Mix 3 : prezzo - caratteristiche e data di uscita : A meno di sette mesi di distanza dal Mi Mix 2S, Xiaomi sposta ancora più in alto l’asticella lanciando il nuovo Xiaomi Mi Mix 3, il primo davvero a tutto schermo e potentissimo, essendo il primo smartphone in assoluto ad ospitare 10 GB di RAM e la compatibilità per la ricezione in 5G. Ma soprattutto è il terzo dispositivo cinese di fascia alta con un enorme rapporto tra pixel e corpo (93,4%) ottenuto nascondendo le fotocamere frontali su ...

ARK : Survival Evolved : svelata la data di uscita della versione Nintendo Switch : Studio Wildcard ha oggi confermato che ARK: Survival Evolved sarà disponibile in tutto il mondo su Nintendo Switch il 30 novembre 2018. Con ARK: Survival Evolved su Switch, potrete domare i dinosauri, combattere i nemici e creare strutture ovunque: sul divano, a letto, su un autobus o persino a scuola. Creata in collaborazione con Abstraction Games, questa versione portatile dell'avventura Survival open world include tutti i contenuti e le ...

Annunciata la data di uscita di Jump Force : Bandai Namco Entertainment Europe conferma che Jump Force sarà disponibile dal 15 febbraio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.Oggi è stato anche svelato lo stage ambientato a Parigi: nel nuovo trailer, la più romantica città della terra diventa un luogo pericoloso con misteriosi elementi dell'universo di Saint Seiya, come la Torre e le Dodici Case, che appaiono nella capitale francese.Il trailer mostra anche nuovi personaggi da due ...

Video trailer e data d’uscita de La fantastica signora Maisel 2 - Midge alla ricerca del successo nei nuovi episodi : Fresca di ben otto vittorie agli Emmy Awards lo scorso mese, La fantastica signora Maisel 2 è pronta al debutto su Amazon con i nuovi episodi. Il primo trailer completo per la seconda stagione della commedia creata da Amy Sherman-Palladino per Amazon Studios rivela anche la data ufficiale dell'esordio, il 5 dicembre. La clip mostra la protagonista Miriam Maisel detta Midge (Rachel Brosnahan) sempre più concentrata sulla sua nascente ...

Tempi moderni è il nuovo singolo di Vasco? Caccia allo spoiler con data d’uscita ufficiale : Il nuovo singolo di Vasco è Tempi moderni? Lo spoiler arriva direttamente dalla prevendita su Amazon, nella quale viene anche rivelata la data d'uscita ufficiale della prossima prova di studio del rocker di Zocca. Stando a quanto riportato dalla piattaforma di e-commerce, il nuovo singolo dovrebbe raggiungere il mercato e le radio a partire dal 23 novembre e con il titolo di Tempi moderni, quello che qualche settimana fa era stato smentito ...

Red Dead Redemption 2 - trailer - data di uscita - mappa - personaggi e tutto quello che sappiamo : Manca davvero pochissimo all'uscita di Red Dead Redemption 2, che si appresta ad arrivare su Xbox One e PS4 accompagnato da una mole di aspettative che difficilmente trova paragone nella storia dei videogiochi.Il gioco, come da tradizione Rockstar, promette benissimo e i trailer pubblicati dallo sviluppatore fino a questo momento hanno saputo scatenare l'hype dei fan. Se quindi probabilmente vi sarete già fatti un'ampia cultura sulla nuova ...

Final Fantasy VII remake : Nobuo Uematsu potrebbe aver svelato per sbaglio la data di uscita : Di recente il compositore di Final Fantasy Nobou Uematsu ha partecipato ad un'intervista (insieme a Hironobu Sakaguchi e Yoshinori Kitase) durante la quale potrebbe aver rivelato per sbaglio la data di uscita dell'attesissimo remake di Final Fantasy VII.Come riporta GearNuke, Uematsu stava raccontando di come avesse inserito alcune tracce della colonna sonora di Final Fantasy VII per i sui concerti del 2018, aggiungendo che si sarebbero svolti ...