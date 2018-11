La Corte Ue contro la Chiesa L' Italia recuperi l' Ici non versata

La sindaca di Savona al Corteo antifascista - la leghista Viale : "E' come essere contro le ragazze stuprate" : La vicepresidente della Regione accusa Caprioglio (Forza Italia) e l'accusa di non combattere contro "quelli spacciano e stuprano e tagliano a pezzi ragazzine fragili"

Tap : Corteo contro M5s - "Salvini mantiene la parola e voi no" : Rivolta in Puglia contro il Movimento 5 stelle per l'imminente ripresa del lavori del Tap. M5s ha deluso gli abitanti del Salento perché non ha rispettato la promessa di fermare l'opera, e al corteo di stamattina a San Foca tra gli attivisti corre il passaparola: Salvini ha rispettato la parola sullo stop ai migranti, M5s ha tradito quella sul Tap. È scattata stamattina la mobilitazione a San ...

Provenzano - Di Maio contro la Corte europea : “Con mafia nessuna pietà - 41bis non si tocca” : La posizione del governo dopo la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'applicazione del 41 bis a Bernardo Provenzano è netta: "Il 41 bis non si tocca", afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Gli fa eco Luigi Di Maio: "I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è uno strumento fondamentale per debellare la mafia. Con la mafia nessuna pietà”.Continua a leggere

La Corte suprema delle Maldive ha respinto il ricorso del presidente uscente Abdulla Yameen contro il risultato delle elezioni presidenziali di settembre : La corte suprema delle Maldive ha respinto all’unanimità il ricorso presentato dal presidente uscente Abdulla Yameen per fare annullare le elezioni presidenziali del 23 settembre e indirne di nuove. I giudici della corte hanno detto che Yameen non ha fornito prove a The post La corte suprema delle Maldive ha respinto il ricorso del presidente uscente Abdulla Yameen contro il risultato delle elezioni presidenziali di settembre appeared ...

Napoli - Corteo contro immigrazione e centri accoglienza : “Basta Cas” : C"è stata più di qualche tensione stamani durante il corteo organizzato da Fratelli d"Italia a Napoli.La manifestazione è nata innanzitutto come atto di solidarietà nei confronti del consigliere Mario Maggio, aggredito mentre riprendeva delle scene con cui attestare l"estremo degrado del quartiere Vasto.Partito da piazza Principe Umberto, sede di uno dei tanti mercatini notturni ed abusivi della zona, il corteo si è mosso per le vie del ...

TUTTI CONTRO BRUNO CorteSE " Reitano apre a Russo e Tagliafierro : disponibili a collaborare insieme. Maddaloni è green chiede il 'suo posto' ... : "Quando si intavola un discorso civico come il nostro " affermano i candidati alle amministrative dello scorso giugno " non significa che ci si sottragga alla più elementari regole della politica e ...

Trieste - esponenti delle confessioni religiose uniti contro il Corteo di CasaPound : uniti contro il "diffondersi di ideologie contrarie al rispetto della dignità umana", gli esponenti delle diverse confessioni religiose della città di Trieste hanno inviato un appello ai cittadini.Un appello "non politico e al di fuori da qualsiasi partito", ma "morale ed etico" rivolto a tutta la città per ricordare "i valori essenziali che ci accomunano tutti, di pace, fratellanza e rispetto".Il contesto di riferimento è il raduno nazionale ...

Roma - partito il Corteo contro gli sfratti e gli sgomberi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migliaia di studenti in Corteo in tutta Italia. Slogan contro il governo | : Da Nord a Sud la mobilitazione dei ragazzi e della ragazze. La protesta: «Il ministro Bussetti si rifiuta di incontrare le nostre delegazioni»

Migliaia di studenti in Corteo in cinquanta in città per il diritto allo studio. Slogan contro il governo : È in corso in cinquanta città italiane il primo sciopero generale della scuola indetto dagli studenti. A proclamarlo è stato proclamato dall’Unione degli studenti, che annuncia ulteriori mobilitazioni nei prossimi mesi per ottenere un cambiamento concreto della scuola. «In Italia il diritto allo studio non è garantito, nella manovra manca un cambi...

PASTICCIERE CONTRO LA "TORTA GAY"/ Ecco perchè la Corte gli ha dato ragione (dopo 4 anni) : Quattro anni di battaglie legali tra un PASTICCIERE cristiano che ha rifiutato di fare una torta che inneggiava ai matrimoni gay per la sua fede cristiana, la Corte suprema gli dà ragione(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:47:00 GMT)

