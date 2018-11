La Corte Ue bacchetta l' Italia | Faccia pagare l' Ici alla Chiesa

ilgiornale

(Di martedì 6 novembre 2018) "Anche ladevel'Ici". Lo ha stabilito ladi Giustizia dell'Unione europea che ha annullato le sentenze precedenti che esentavano gli immobili del Vaticano a versare l'imposta. È stato accolto, infatti, il ricorso della scuola elementare Montessori di Roma, mentre è stato respiti quello che chiedeva di faranche l'Imu. In passato prima la Commissione europea (2012) e poi il tribunale dell'Ue (2016) avevano sancito "l'assuluta impossibilità" di recuperare per "oggettive difficoltà" le tasse non versate nel periodo 2006-2011 da parte enti non commerciali (sia religiosi che no profit), come scuole, cliniche e alberghi. Ma per i giudici delladi Giustiza queste circostanze sono mere "difficoltà interne all'". Secondo le stime dell'Anci, con il recupero dell'Ici non versata nelle casse dello Stato entrerebbero tra i 4 e i 5 miliardi di euro.