La corsa contro il tempo del premier iracheno

Valfresca - è corsa contro il tempo. L'assessore Bella : "Apriremo per la primavera" : L'assessore allo Sport di Palazzo Cernezzi, Marco Galli, il giorno della presentazione a Milano della corsa rosa, era stato perentorio. E il giorno successivo aveva ribadito il concetto: "La Valfresca con ogni ...

Maltempo in Valtellina : corsa contro il tempo per liberare le 200 persone bloccate allo Stelvio : Turisti e lavoratori del settore sono da sabato fermi a 2.700 metri di quota a causa delle forti nevicate. Ma da oggi gli elicotteri possono alzarsi in volo per portarli a valle

Vercelli - migrante si getta dal treno in corsa durante un controllo e muore : era in regola ma senza biglietto : Un nigeriano di 33 anni con un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari è morto giovedì mattina lanciandosi da un treno tra San Germano Vercellese e Olcenengo, in provincia di Vercelli. Quando si è buttato dal finestrino, era in corso un controllo della polizia ferroviaria. L’uomo era senza biglietto: nel suo zaino sono stati ritrovati i documenti e poco altro. Un consigliere comunale del Pd di Biella, Paolo Furia, ha denunciato ...

Si lancia dal treno in corsa forse per sfuggire ai controlli - morto un uomo sulla Chivasso-Novara : È morto dopo essersi lanciato dal treno, probabilmente per evitare alcuni controlli. Si tratterebbe di un uomo di colore, passeggero del regionale 20013 Chivasso-Novara. Stando alle prime informazioni si sarebbe gettato dal convoglio in corsa per evitare di essere controllato dalla polizia ferroviaria. Lo rende noto il 118. Inutili i soccorsi.La circolazione ferroviaria, interrotta tra Santhià e Vercelli sulla linea storica, ...

Si lancia dal treno in corsa e muore : voleva evitare i controlli : Si è lanciato dal treno in corso, probabilmente per evitare un controllo, ed è morto. È successo sul regionale 20013 Chivasso-Novara, come rende noto il 118. Si tratterebbe di un uomo di colore che, ...

corsa contro il tempo per Alessandro “Servono donatori di midollo - ha un mese di vita” : Il piccolo è affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica, una malattia genetica rara che colpisce lo 0,002% dei bambini, e uccide la metà dei pazienti entro un mese dalla manifestazione. Su Facebook è stata creata anche una pagina con il suo nome per diffondere il più possibile l'appello alla donazione.Continua a leggere

Londra - la gara contro la metro è mozzafiato. La folle corsa dei parkouristi tra strade e tetti della city : Il collettivo di atleti di parkour londinese, conosciuto in rete come Storror, decide di compiere una sfida al limite della resistenza fisica. Alcuni atleti lasciano la metropolitana alla stazione di Moorgate, cercando di arrivare tre fermate dopo nella stazione di Farringdon, sullo stesso vagone in cui li attendono gli altri componenti del gruppo. Dopo salti e voli mozzafiato l’impresa va a buon fine, anche se i quattro che affrontano la sfida ...

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Sassi e mattoni contro le auto in corsa : 'Mirano alle persone - non è una bravata da adolescenti' : Almeno quattro auto colpite con grossi Sassi e mattoni, lanciati da breve distanza. Se la sono vista davvero brutta alcuni automoblisti che, nello scorso weekend, sono stati vittime di un vero e ...

Milano - è allarme sassi contro le auto in corsa : 'Sono viva per miracolo - mirano alle persone' : Insomma, una sorta di azione dimostrativa della criminalità per imporsi sulle strade del quartiere. Il lancio di sassi finora non ha fatto vittime solo grazie ai riflessi pronti degli automobilisti ...

Milano - è allarme sassi contro le auto in corsa | Una vittima a Tgcom24 : "Viva per miracolo" : Quattro episodi nella notte di sabato 14 ottobre nel quartiere di Rogoredo. Il racconto di una vittima dell'attacco su Facebook e le ipotesi investigative

Incidente in via Scardocchia : auto tampona motorino che finisce la folle corsa in solitaria contro la rotonda : La zona di Campobasso dove si concentrano gli istituti superiori si conferma zona ad alta pericolosità soprattutto nelle ore di ingresso ed uscita da scuola: fortunatamente nessun ferito ma occorre ...

Crollo Ponte Genova - l’ok dai tecnici per i ‘traslochi degli sfollati’ : “Il rientro sarà una corsa contro il tempo” : E’ stato effettuato un sopralluogo tecnico questo pomeriggio in via Porro di VVf e protezione civile con i referenti di ogni condominio della zona rossa e alla ditta che con i montacarichi coadiuverà il rientro temporaneo degli abitanti negli edifici sfollati. Ogni famiglia avrà a disposizione due ore con accessi di due persone per nucleo familiare in contemporanea per sei appartamenti alla volta. “Contiamo di terminare in 30-35 ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : oltre 1500 vittime - corsa contro il tempo per trovare sopravvissuti [GALLERY] : 1/24 AFP/LaPresse ...