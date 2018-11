La cometa di Natale è già arrivata

Ecco la prima immagine della cometa di Natale (con una coda due volte più grande della Luna) : (foto: Rodolfo Ligustri, Uai) Quest’anno ad accrescere la poesia del periodo natalizio ci sarà anche la stella cometa . La cometa (no, non è una stella) 46P/Wirtanen si sta avvicinando sempre di più al Sole, e raggiungerà il perielio (il punto di massima vicinanza) il 12 dicembre. Sarà così estremamente luminosa e con la sua chioma apparirà grande il doppio della Luna. Dovrebbe dunque essere facilmente avvistabile a occhio nudo, a patto che ci si ...

Spazio : Arriva la cometa di Natale che sarà visibile anche ad occhio nudo : Spazio: in arrivo la cometa di Natale, visibile anche ad occhio nudo Arriva la cometa di Natale con il nome 46P/Wirtanen che per tutto il mese di dicembre la sarà visibile facilmente nel nostro emisfero. Il 16 dicembre il massimo avvicinamento al nostro pianeta e luminosa quanto basta per essere osservata anche senza strumenti,quindi occhi aperti . Apparirà a fine novembre e rimarrà per l’intero mese di dicembre ben visibile in cielo, anche ad ...